Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
0:0
Перерыв

Стадион:
Леганес
0'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
10
Банега
Эвер
21
Торрес
Оливер
22
Васкес
Франко
19
Де
Йонг
Люк
8
Нолито
Агудо
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
3
Бустинса
Унаи
12
Авазьем
Чидозье
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
27
Оскар
Родригес
21
Перес
Рубен
8
Ресио
Хосе
7
Брайтвайт
Мартин
26
Эн-Несири
Юссеф
Севилья
4-3-3
Леганес
5-3-2

Ход матча

5'
 
Кевин Родригес
Сиовас Димитрис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья
Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья
Леганес Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес
Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Леганес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Севилья 0:3 Леганес Примера Леганес 1:1 Севилья Примера Леганес 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Леганес Кубок Короля
Леганес 1:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:1 Леганес Примера Севилья 1:1 Леганес Примера Леганес 2:3 Севилья Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
2. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
3. Севилья 0:0 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
4. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
5. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
6. Атлетик Б Заявка 14 6 5 3 15 - 9 23
7. Валенсия Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
8. Гранада Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
10. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
11. Осасуна Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
12. Бетис Заявка 15 5 4 6 19 - 25 19
13. Вильярреал Заявка 15 5 3 7 28 - 24 18
14. Алавес Заявка 15 5 3 7 17 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
16. Эйбар Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
17. Мальорка Заявка 15 4 2 9 14 - 23 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 14 2 3 9 8 - 24 9
20. Леганес 0:0 Заявка 15 1 4 10 8 - 24 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Леганес
Севилья
95.9% (140)
Ничья
3.4% (5)
Леганес
0.7% (1)
2:0 Севилья
49.3% (72)
2:1 Севилья
17.8% (26)
1:0 Севилья
11% (16)
3:0 Севилья
7.5% (11)
3:1 Севилья
7.5% (11)
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