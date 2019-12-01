Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
0:0
Перерыв
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Леганес
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
10
Банега
Эвер
19
Де
Йонг
Люк
21
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хиль БрианНападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +13 =4 -3Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья
Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья
Леганес Последние 20 матчей: +5 =4 -11Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес
Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес
Последние игры между собой
Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Леганес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 9
|23
|7.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|8.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|9.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|10.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|12.
|Бетис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|28 - 24
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|20.
|Леганес
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 24
|7
Севилья
95.9% (140)
Ничья
3.4% (5)
Леганес
0.7% (1)
2:0 Севилья
49.3% (72)
2:1 Севилья
17.8% (26)
1:0 Севилья
11% (16)
3:0 Севилья
7.5% (11)
3:1 Севилья
7.5% (11)
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