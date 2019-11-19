Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
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Стадион: Мендисорроса
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М
Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =6 -3Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай
Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 14
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 9
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 18
|17
|15.
|Бетис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 20
|12
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
Алавес
6.3% (3)
Ничья
4.2% (2)
Реал Мадрид
89.6% (43)
1:2 Реал Мадрид
31.3% (15)
0:2 Реал Мадрид
27.1% (13)
1:3 Реал Мадрид
14.6% (7)
0:3 Реал Мадрид
8.3% (4)
0:1 Реал Мадрид
4.2% (2)
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