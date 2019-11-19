Испания: Ла Лига 2019-2020

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Алавес
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М
Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай
Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 28 - 10 28
3. Севилья Заявка 14 8 3 3 18 - 14 27
4. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
5. Реал Сосьедад Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
6. Атлетик Б Заявка 14 6 5 3 15 - 9 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
9. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
10. Валенсия Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Осасуна Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
12. Вильярреал Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
13. Алавес Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
14. Вальядолид Заявка 14 4 5 5 14 - 18 17
15. Бетис Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
16. Эйбар Заявка 14 4 3 7 14 - 23 15
17. Мальорка Заявка 14 4 2 8 13 - 21 14
18. Сельта Заявка 14 3 3 8 10 - 20 12
19. Эспаньол Заявка 14 2 3 9 8 - 24 9
20. Леганес Заявка 14 1 3 10 8 - 24 6
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 30.11.2019, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид
    Алавес
    6.3% (3)
    Ничья
    4.2% (2)
    Реал Мадрид
    89.6% (43)
    1:2 Реал Мадрид
    31.3% (15)
    0:2 Реал Мадрид
    27.1% (13)
    1:3 Реал Мадрид
    14.6% (7)
    0:3 Реал Мадрид
    8.3% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    4.2% (2)
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