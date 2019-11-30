Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Сосьедад
3:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Эйбар
24' Желтая карточкаРамис Иван
1:0
25' ГолЛе Норман Робен
1:1
35' ГолПапа Диоп
42' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
45' Желтая карточкаПапа Диоп
2:1
47' ГолОярсабаль Микель
3:1
57' ГолВиллиан Жозе
15
Анхель
Хосе
22
Инуи
Такаси
21
Педро
Леон
19
Шарлес
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
25'
1:0
35'
1:1
42'
45'
47'
2:1
57'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =4 -8Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар
Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Эйбар: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Эйбар 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 14
|27
|4.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 9
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|15.
|Бетис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Эйбар
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
Реал Сосьедад
85.4% (123)
Ничья
9% (13)
Эйбар
5.6% (8)
2:1 Реал Сосьедад
43.1% (62)
1:0 Реал Сосьедад
19.4% (28)
2:0 Реал Сосьедад
13.2% (19)
3:1 Реал Сосьедад
5.6% (8)
1:1 Ничья
5.6% (8)
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