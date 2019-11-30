Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Эйбар

50' ШАНС! Виллиан Жозе имеет отличный шанс забить, но удар с лета идет мимо!

50' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эдегор Мартин , обходя своих соперников

49' Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Порту Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Папа Диоп получил желтую карточку от судьи

48' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали

42' Сальдуа Хосеба получил желтую карточку от судьи

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Анхель Хосе из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О Л - Папа Диоп изменил счет на табло!

35' Игрок команды Эйбар делает подачу своему товарищу по команде.

35' Орельяна Фабиан прошляпила момент и попала только в штангу!

35' Эскаланте Гонсало ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

35' Эйбар совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали

34' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Эйбар

33' Пространство открывается для Эдегор Мартин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Монреаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Рамис Иван получил желтую карточку от судьи

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Эйбар

21' Субельдия Игор пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

20' Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Субельдия Игор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

20' Отличную защиту показывает Анхель Хосе от команды Эйбар , не дает пропустить гол своей команде.

19' Порту Кристиан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

18' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Инуи Такаси из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Эйбар

15' Рамис Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках

14' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Эйбар

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Эйбар

10' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

6' Ариц Элустондо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Педро Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.