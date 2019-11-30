Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Сосьедад
3:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Эйбар
0'
24' Желтая карточка
Рамис Иван
1:0
25' Гол
Ле Норман Робен
1:1
35' Гол
Папа Диоп
42' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
45' Желтая карточка
Папа Диоп
2:1
47' Гол
Оярсабаль Микель
3:1
57' Гол
Виллиан Жозе
62'
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
20
Монреаль
Начо
7
Порту
Кристиан
8
Мерино
Микель
5
Субельдия
Игор
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
21
Эдегор
Мартин
1
Дмитрович
Марко
16
Де
Бласис
Пабло
12
Паулу
Оливейра
4
Рамис
Иван
15
Анхель
Хосе
5
Эскаланте
Гонсало
8
Папа
Диоп
14
Орельяна
Фабиан
22
Инуи
Такаси
21
Педро
Леон
19
Шарлес
Диас
Реал Сосьедад
4-4-2
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

9'
Ле Норман Робен
Ариц Элустондо
 
24'
 
Рамис Иван
25'
Ле Норман Робен
(Эдегор Мартин)
1:0
35'
1:1
Папа Диоп
(Инуи Такаси)
42'
Сальдуа Хосеба
 
45'
 
Папа Диоп
47'
Оярсабаль Микель
2:1
57'
Виллиан Жозе
(Льоренте Диего)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар
Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Эйбар: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Эйбар Товарищеские матчи
Эйбар 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
2. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
3. Севилья Заявка 14 8 3 3 18 - 14 27
4. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
5. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
6. Атлетик Б Заявка 14 6 5 3 15 - 9 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
9. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
10. Валенсия Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Осасуна Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
12. Вильярреал Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
13. Алавес Заявка 15 5 3 7 17 - 20 18
14. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
15. Бетис Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
16. Эйбар 1:2 Заявка 15 4 3 8 15 - 25 15
17. Мальорка Заявка 14 4 2 8 13 - 21 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 14 2 3 9 8 - 24 9
20. Леганес Заявка 14 1 3 10 8 - 24 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:1 Эйбар
Реал Сосьедад
85.4% (123)
Ничья
9% (13)
Эйбар
5.6% (8)
2:1 Реал Сосьедад
43.1% (62)
1:0 Реал Сосьедад
19.4% (28)
2:0 Реал Сосьедад
13.2% (19)
3:1 Реал Сосьедад
5.6% (8)
1:1 Ничья
5.6% (8)
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