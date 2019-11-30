Турция: Суперлига 2019-2020
Гёзтепе
1:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Доганлар
Фенербахче
1:0
7' ГолAndre Castro1
1:1
44' ГолАзиз Сердар
13
Бету
Антониу
4
Тити
41
Berkan
Emir2
15
Азиз
Сердар
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
11
Мозес
Виктор
23
Тюрюдж
Дениз
10
Крузе
Макс
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
41 Berkan Emir2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Yalcin Kayan
-
25 Wallace I
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
26 Потук АлперНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
7'
1:0
44'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +10 =7 -3Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:2 Алтынорду Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе
Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +7 =5 -8Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче
Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фенербахче: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|Трабзонспор
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|3.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|4.
|Аланьяспор
|13
|6
|4
|3
|24 - 13
|22
|5.
|Фенербахче
|1:1
|13
|6
|4
|3
|22 - 13
|22
|6.
|Бешикташ
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|7.
|Малатьяспор
|13
|5
|5
|3
|28 - 16
|20
|8.
|Галатасарай
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|9.
|Гёзтепе
|1:1
|13
|4
|6
|3
|12 - 12
|18
|10.
|Ризеспор
|13
|5
|2
|6
|14 - 21
|17
|11.
|Газишехир Газиантеп
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|12.
|Денизлиспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 13
|14
|13.
|Генчлербирлиги
|13
|3
|5
|5
|20 - 20
|14
|14.
|Коньяспор
|13
|3
|4
|6
|13 - 20
|13
|15.
|Касымпаша
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|16.
|Антальяспор
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|17.
|Анкарагюджю
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|18.
|Кайсериспор
|12
|1
|4
|7
|11 - 25
|7
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