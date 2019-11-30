Турция: Суперлига 2019-2020

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Гёзтепе
1:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Фенербахче
0'
1:0
7' Гол
Andre Castro1
1:1
44' Гол
Азиз Сердар
56'
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
5
Эзтюрк
Алпаслан
4
Тити
41
Berkan
Emir2
88
Айдогду
Сонер
8
Andre
Castro1
11
Гюрлер
Сердар
99
Наполеони
Стефано
7
Акбунар
Халиль
32
Джером
Кэмерон
98
Байиндыр
Алтай
7
Туфан
Озан
32
Йоргенсен
Матиас
15
Азиз
Сердар
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
5
Белёзоглу
Эмре
11
Мозес
Виктор
23
Тюрюдж
Дениз
24
Родригес
Гарри
II
10
Крузе
Макс
Гёзтепе
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

7'
Andre Castro1
1:0
44'
1:1
Азиз Сердар

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:2 Алтынорду Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе
Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче
Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фенербахче: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Фенербахче 2:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 4:0 Гёзтепе Кубок Турции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 13 8 3 2 26 - 12 27
2. Трабзонспор 12 6 4 2 23 - 13 22
3. Истанбул Башакшехир 12 6 4 2 19 - 13 22
4. Аланьяспор 13 6 4 3 24 - 13 22
5. Фенербахче 1:1 13 6 4 3 22 - 13 22
6. Бешикташ 12 6 3 3 15 - 13 21
7. Малатьяспор 13 5 5 3 28 - 16 20
8. Галатасарай 12 5 4 3 13 - 10 19
9. Гёзтепе 1:1 13 4 6 3 12 - 12 18
10. Ризеспор 13 5 2 6 14 - 21 17
11. Газишехир Газиантеп 12 4 4 4 17 - 22 16
12. Денизлиспор 12 4 2 6 11 - 13 14
13. Генчлербирлиги 13 3 5 5 20 - 20 14
14. Коньяспор 13 3 4 6 13 - 20 13
15. Касымпаша 13 3 3 7 17 - 22 12
16. Антальяспор 12 2 4 6 11 - 21 10
17. Анкарагюджю 13 2 3 8 8 - 25 9
18. Кайсериспор 12 1 4 7 11 - 25 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Азиз Сердар бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Андре Кастро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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