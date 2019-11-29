Турция: Суперлига 2019-2020
Генчлербирлиги
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Малатьяспор
25
Озбир
Эртач
22
Озгенч
Эрдем
32
Flavio1
15
Туре
Зарго
8
Baiano
I
13
Сио
Жованни
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
91
Айтач
Сакыб
19
Аскуа
Африйе
14
Йылдыз
Ахмед
10
Тьеви
Бифума
18
Яхович
Адис
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
32 Flavio1Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Baiano IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Диалло СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аскуа АфрийеПолузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
10 Тьеви БифумаПолузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
-
35 Джейлан УфукВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Шалали ГиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тозлу ЭренНападающий
-
-
76 Ozer Ozdemir
-
Главный тренер: Ялчын Серген
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +7 =5 -8Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Erokspor
Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7Малатьяспор 0:0 Фенербахче Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Касымпаша 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор
Коньяспор 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Малатьяспор 0:1 Байрампашаспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:0 Партизан Партизан 3:1 Малатьяспор Олимпия Любляна 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Олимпия Любляна Малатьяспор 0:2 Рапид Бухарест Малатьяспор 1:0 Челик
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|2.
|Трабзонспор
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|3.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|4.
|Фенербахче
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|5.
|Бешикташ
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|Малатьяспор
|0:0
|13
|5
|5
|3
|25 - 13
|20
|7.
|Аланьяспор
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|8.
|Галатасарай
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|9.
|Гёзтепе
|12
|4
|5
|3
|11 - 11
|17
|10.
|Газишехир Газиантеп
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|11.
|Денизлиспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 13
|14
|12.
|Ризеспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 20
|14
|13.
|Генчлербирлиги
|0:0
|13
|3
|5
|5
|17 - 17
|14
|14.
|Коньяспор
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|15.
|Касымпаша
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|16.
|Антальяспор
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|17.
|Анкарагюджю
|12
|2
|3
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|12
|1
|4
|7
|11 - 25
|7
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