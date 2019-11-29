Турция: Суперлига 2019-2020

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Генчлербирлиги
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Малатьяспор
0' 28'
25
Озбир
Эртач
22
Озгенч
Эрдем
32
Flavio1
15
Туре
Зарго
3
Пехливан
Халиль
5
Berat
Ozdemir
8
Baiano
I
10
Сессеньон
Стефан
21
Кандеяш
Даниэл
9
Bogdan
Stancu1
13
Сио
Жованни
30
Фарноль
Фабьен
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
15
Акбаш
Мустафа
91
Айтач
Сакыб
6
Ялчин
Робин
7
Тёре
Гёкхан
19
Аскуа
Африйе
14
Йылдыз
Ахмед
10
Тьеви
Бифума
18
Яхович
Адис
Генчлербирлиги
4-3-3
Малатьяспор
4-1-4-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Erokspor
Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Малатьяспор 0:0 Фенербахче Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Касымпаша 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор
Коньяспор 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Малатьяспор 0:1 Байрампашаспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:0 Партизан Партизан 3:1 Малатьяспор Олимпия Любляна 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Олимпия Любляна Малатьяспор 0:2 Рапид Бухарест Малатьяспор 1:0 Челик

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 12 7 3 2 24 - 12 24
2. Трабзонспор 12 6 4 2 23 - 13 22
3. Истанбул Башакшехир 12 6 4 2 19 - 13 22
4. Фенербахче 12 6 3 3 21 - 12 21
5. Бешикташ 12 6 3 3 15 - 13 21
6. Малатьяспор 0:0 13 5 5 3 25 - 13 20
7. Аланьяспор 12 5 4 3 19 - 13 19
8. Галатасарай 12 5 4 3 13 - 10 19
9. Гёзтепе 12 4 5 3 11 - 11 17
10. Газишехир Газиантеп 12 4 4 4 17 - 22 16
11. Денизлиспор 12 4 2 6 11 - 13 14
12. Ризеспор 12 4 2 6 11 - 20 14
13. Генчлербирлиги 0:0 13 3 5 5 17 - 17 14
14. Коньяспор 12 3 4 5 12 - 17 13
15. Касымпаша 12 3 3 6 17 - 20 12
16. Антальяспор 12 2 4 6 11 - 21 10
17. Анкарагюджю 12 2 3 7 8 - 20 9
18. Кайсериспор 12 1 4 7 11 - 25 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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