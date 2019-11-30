Турция: Суперлига 2019-2020
Ризеспор
2:1
Первый тайм: 20'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Коньяспор
1:0
3' ГолЧаглаян Огулджан
2:0
10' ГолУмар Амину
2:1
11' ГолМилошевич Дени
30
Zafer
Gorgen
53
Мелняк
Дарио
19
Умар
Амину
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
- Основной состав
-
30 Zafer GorgenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуНападающий
- Запасные игроки
-
14 Yusuf AcerЗащитник
- Защитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Tarik Cetin
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Полат СавашЗащитник
-
27 Ясар АлиЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Erdon Daci
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
3'
1:0
10'
2:0
11'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор
Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =8 -7Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги
Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Коньяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:2 Коньяспор А Лига Коньяспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:1 Коньяспор А Лига Ризеспор 0:1 Коньяспор Товарищеские матчи Ризеспор 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|2:0
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|Трабзонспор
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|3.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|4.
|Фенербахче
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|5.
|Бешикташ
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|Малатьяспор
|13
|5
|5
|3
|28 - 16
|20
|7.
|Аланьяспор
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|8.
|Галатасарай
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|9.
|Гёзтепе
|12
|4
|5
|3
|11 - 11
|17
|10.
|Ризеспор
|2:1
|13
|5
|2
|6
|13 - 21
|17
|11.
|Газишехир Газиантеп
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|12.
|Денизлиспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 13
|14
|13.
|Генчлербирлиги
|13
|3
|5
|5
|20 - 20
|14
|14.
|Коньяспор
|1:2
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Касымпаша
|0:2
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|16.
|Антальяспор
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|17.
|Анкарагюджю
|12
|2
|3
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|12
|1
|4
|7
|11 - 25
|7
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