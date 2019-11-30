Турция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2019-2020
Ризеспор
2:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Коньяспор
0'
1:0
3' Гол
Чаглаян Огулджан
2:0
10' Гол
Умар Амину
2:1
11' Гол
Милошевич Дени
20'
30
Zafer
Gorgen
77
Оваджиклы
Орхан
4
Montassar
Talbi
3
Абархоун
Мохамед
53
Мелняк
Дарио
6
Аттама
Джозеф
5
Дурак
Абдулла
18
Samuel
García2
44
Ветрих
Амедей
17
Чаглаян
Огулджан
19
Умар
Амину
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
3
Дианье
Фаллу
87
Озторун
Ферхат
6
Йонссон
Йенс
18
Хаджиахметович
Амир
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
Ризеспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

3'
Чаглаян Огулджан
1:0
10'
Умар Амину
(Чаглаян Огулджан)
2:0
11'
2:1
Милошевич Дени

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор
Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги
Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Коньяспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:2 Коньяспор А Лига Коньяспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:1 Коньяспор А Лига Ризеспор 0:1 Коньяспор Товарищеские матчи Ризеспор 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 2:0 13 8 3 2 26 - 12 27
2. Трабзонспор 12 6 4 2 23 - 13 22
3. Истанбул Башакшехир 12 6 4 2 19 - 13 22
4. Фенербахче 12 6 3 3 21 - 12 21
5. Бешикташ 12 6 3 3 15 - 13 21
6. Малатьяспор 13 5 5 3 28 - 16 20
7. Аланьяспор 12 5 4 3 19 - 13 19
8. Галатасарай 12 5 4 3 13 - 10 19
9. Гёзтепе 12 4 5 3 11 - 11 17
10. Ризеспор 2:1 13 5 2 6 13 - 21 17
11. Газишехир Газиантеп 12 4 4 4 17 - 22 16
12. Денизлиспор 12 4 2 6 11 - 13 14
13. Генчлербирлиги 13 3 5 5 20 - 20 14
14. Коньяспор 1:2 13 3 4 6 13 - 19 13
15. Касымпаша 0:2 13 3 3 7 17 - 22 12
16. Антальяспор 12 2 4 6 11 - 21 10
17. Анкарагюджю 12 2 3 7 8 - 20 9
18. Кайсериспор 12 1 4 7 11 - 25 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...