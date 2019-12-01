Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 21'
Ривер Плейт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата
Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ривер Плейт 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ривер Плейт Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|4.
|Ривер Плейт
|0:0
|14
|7
|4
|3
|26 - 11
|25
|5.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|6.
|Атлетико Тукуман
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 13
|22
|9.
|Велес Сарсфилд
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|7
|2
|21 - 15
|22
|11.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|13.
|Тальерес Кордоба
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Банфилд
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|18.
|Колон
|13
|5
|1
|7
|14 - 19
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|14
|3
|4
|7
|11 - 20
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|23.
|Годой Крус
|14
|3
|0
|11
|16 - 29
|9
|24.
|Альдосиви
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
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