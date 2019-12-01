Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 21'
Ривер Плейт
0' 21'
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
21
Родригес
Денис
20
Julian
Fernandez
II
10
Формика
Мауро
7
Леал
Луиш
30
Lucas
Albertengo
11
Maxi
Rodriguez1
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
4
Fabricio
Angileri
23
Понцио
Леонардо
15
Паласиос
Эксекиэль
26
Фернандес
Игнасио
9
Альварес
Хулиан
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Ривер Плейт
4-2-2-2

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата
Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ривер Плейт 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ривер Плейт Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
4. Ривер Плейт 0:0 14 7 4 3 26 - 11 25
5. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
6. Атлетико Тукуман 15 7 3 5 15 - 13 24
7. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
8. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 14 6 4 4 18 - 13 22
9. Велес Сарсфилд 14 6 4 4 13 - 10 22
10. Росарио Сентраль 14 5 7 2 21 - 15 22
11. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
12. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
13. Тальерес Кордоба 14 6 2 6 17 - 18 20
14. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
15. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Банфилд 15 4 5 6 12 - 13 17
18. Колон 13 5 1 7 14 - 19 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 14 3 4 7 11 - 20 13
22. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
23. Годой Крус 14 3 0 11 16 - 29 9
24. Альдосиви 14 2 2 10 11 - 25 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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