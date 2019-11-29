Аргентина: Суперлига 2019-2020
Банфилд
1:1
Второй тайм: 83'
Химнасия Ла-Плата
0:1
13' ГолErik Ramirez
15' Желтая карточкаNelson Insfran
29' Вторая желтая карточкаNelson Insfran
1:1
33' ПенальтиДатоло Хесус
64' Желтая карточкаClaudio Bravo III
35
Урси
Агустин
10
Датоло
Хесус
13
Junior
Arias
15
Maxi
Caire
16
Айяла
Виктор
43
Erik
Ramirez
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
13 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
Ход матча
13'
0:1
15'
29'
33'
1:1
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =6 -9Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд
Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =2 -12Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Банфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Банфилд Примера Б Химнасия Ла-Плата 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Банфилд 3:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|8
|4
|2
|18 - 5
|28
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|4
|2
|14 - 9
|28
|3.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Расинг Авельянеда
|14
|6
|7
|1
|19 - 16
|25
|5.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|6.
|Атлетико Тукуман
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|14
|7
|1
|6
|14 - 11
|22
|8.
|Велес Сарсфилд
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|9.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|7
|2
|21 - 15
|22
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|11.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|13.
|Тальерес Кордоба
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|2
|7
|10 - 13
|17
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Банфилд
|1:1
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|18.
|Колон
|13
|5
|1
|7
|14 - 19
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|14
|3
|4
|7
|11 - 20
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|23.
|Годой Крус
|14
|3
|0
|11
|16 - 29
|9
|24.
|Альдосиви
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
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