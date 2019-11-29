Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Банфилд
1:1
Второй тайм: 83'
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
13' Гол
Erik Ramirez
15' Желтая карточка
Nelson Insfran
29' Вторая желтая карточка
Nelson Insfran
1:1
33' Пенальти
Датоло Хесус
64' Желтая карточка
Claudio Bravo III
83'
1
Ivan
Arboleda
4
Rodrigo
Arciero
25
Alexis
Maldonado
2
Сивельи
Ренато
3
Claudio
Bravo
III
23
Reinaldo
Lenis
30
Jorge
Rodriguez
I
14
Виттор
Сержио
35
Урси
Агустин
10
Датоло
Хесус
13
Junior
Arias
12
Nelson
Insfran
15
Maxi
Caire
28
Manuel
Guanini
23
Maximiliano
Angel
Coronel
24
German
Guiffrey
16
Айяла
Виктор
43
Erik
Ramirez
26
Jose
Antonio
Paradela
10
Ariel
Garcia
11
Horacio
Tijanovich
9
Leandro
Contin
Банфилд
4-4-1-1
Химнасия Ла-Плата
4-1-4-1

Ход матча

13'
0:1
Erik Ramirez
15'
 
Nelson Insfran
29'
 
Nelson Insfran
32'
 
Alexis Arias I
Jose Antonio Paradela
33'
Датоло Хесус
1:1
64'
Claudio Bravo III
 
68'
 
Алеман Брайн
Leandro Contin
77'
Agustin Fontana
Rodrigo Arciero
 
79'
 
Муссис Франко
Erik Ramirez

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд
Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд Примера Химнасия Ла-Плата 1:4 Банфилд Товарищеские матчи
Банфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Банфилд Примера Б Химнасия Ла-Плата 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Банфилд 3:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 14 8 4 2 18 - 5 28
2. Аргентинос Хуниорс 14 8 4 2 14 - 9 28
3. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Расинг Авельянеда 14 6 7 1 19 - 16 25
5. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
6. Атлетико Тукуман 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Эстудиантес Ла-Плата 14 7 1 6 14 - 11 22
8. Велес Сарсфилд 14 6 4 4 13 - 10 22
9. Росарио Сентраль 14 5 7 2 21 - 15 22
10. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 18 - 13 21
11. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
12. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
13. Тальерес Кордоба 14 6 2 6 17 - 18 20
14. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
15. Дефенса и Хустисия 14 5 2 7 10 - 13 17
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Банфилд 1:1 15 4 5 6 12 - 13 17
18. Колон 13 5 1 7 14 - 19 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 14 3 4 7 11 - 20 13
22. Химнасия Ла-Плата 1:1 15 3 2 10 16 - 18 11
23. Годой Крус 14 3 0 11 16 - 29 9
24. Альдосиви 14 2 2 10 11 - 25 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Датоло Хесус из команды Банфилд забивает с точки!
  • 32'
    Jose Antonio Paradela уходит, Alexis Arias вместо него
  • 29'
    Nelson Insfran получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    15'
    Nelson Insfran получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Erik Ramirez бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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