Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Сентраль Кордоба
0:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
19' Желтая карточка
Hugo Vera
42' Желтая карточка
Miguel Barbieri
1
Diego
Matias
Rodriguez
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
24
Hugo
Vera
3
Matias
German
Nani
6
Фабиан
Санчес
8
Мели
Сесар
21
Santiago
Gallucci
14
Juan
Daniel
Galeano
30
Nicolas
Miracco
35
Jonathan
Herrera1
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
14
Новаретти
Диего
6
Miguel
Barbieri
33
Emanuel
Britez
25
Pedro
Ojeda
7
Joaquin
Pereyra1
12
Ciro
Rius
5
Leonardo
Gil
28
Lucas
Emanuel
Gamba
23
Рибас
Себастьян
Сентраль Кордоба
5-3-2
Росарио Сентраль
4-2-3-1

Ход матча

19'
Hugo Vera
 
42'
 
Miguel Barbieri

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Док Суд Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
4. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
5. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
6. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
7. Атлетико Тукуман 15 7 3 5 15 - 13 24
8. Тальерес Кордоба 15 7 2 6 22 - 18 23
9. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
10. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
11. Росарио Сентраль 0:0 15 5 8 2 21 - 15 23
12. Индепендьенте 0:0 13 6 3 4 15 - 15 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 14 6 3 5 20 - 16 21
14. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
15. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
16. Сентраль Кордоба 0:0 15 4 6 5 15 - 16 18
17. Банфилд 15 4 5 6 12 - 13 17
18. Колон 14 5 1 8 15 - 22 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
23. Годой Крус 15 3 0 12 16 - 34 9
24. Альдосиви 0:0 15 2 3 10 11 - 25 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Miguel Barbieri получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Hugo Vera получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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