Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сентраль Кордоба
0:0
Перерыв
Росарио Сентраль
19' Желтая карточкаHugo Vera
42' Желтая карточкаMiguel Barbieri
24
Hugo
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
-
-
-
-
Ход матча
19'
42'
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =8 -5Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Док Суд Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =8 -5Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|4.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|5.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|6.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|7.
|Атлетико Тукуман
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|8.
|Тальерес Кордоба
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|10.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|11.
|Росарио Сентраль
|0:0
|15
|5
|8
|2
|21 - 15
|23
|12.
|Индепендьенте
|0:0
|13
|6
|3
|4
|15 - 15
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|16.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|17.
|Банфилд
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|18.
|Колон
|14
|5
|1
|8
|15 - 22
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|23.
|Годой Крус
|15
|3
|0
|12
|16 - 34
|9
|24.
|Альдосиви
|0:0
|15
|2
|3
|10
|11 - 25
|9
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