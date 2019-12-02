Аргентина: Суперлига 2019-2020
Годой Крус
0:4
Второй тайм: 70'
Тальерес Кордоба
0:1
29' ГолNahuel Lautaro Bustos
0:2
30' ГолJony Menendez
45' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
0:3
52' ГолФрагапане Франко
56' Желтая карточкаКубас Адриан
0:4
66' ГолФрагапане Франко
25
Juan
Bolado
30
Juan
Andrada
22
Эррера
Гидо
11
Маури
Хосе
17
Морено
Дайро
- Основной состав
-
25 Juan BoladoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Nahuel Arena
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Морено ДайроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Ход матча
29'
30'
0:2
45'
52'
0:3
56'
66'
0:4
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви
Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =2 -9Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|4.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|5.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|6.
|Велес Сарсфилд
|3:1
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|7.
|Атлетико Тукуман
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|8.
|Тальерес Кордоба
|4:0
|15
|7
|2
|6
|21 - 18
|23
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|10.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|11.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|7
|2
|21 - 15
|22
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|13.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Банфилд
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|18.
|Колон
|1:3
|14
|5
|1
|8
|15 - 22
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|23.
|Годой Крус
|0:4
|15
|3
|0
|12
|16 - 33
|9
|24.
|Альдосиви
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
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