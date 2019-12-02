Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Годой Крус
0:4
Второй тайм: 70'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
29' Гол
Nahuel Lautaro Bustos
0:2
30' Гол
Jony Menendez
45' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
0:3
52' Гол
Фрагапане Франко
56' Желтая карточка
Кубас Адриан
0:4
66' Гол
Фрагапане Франко
70'
25
Juan
Bolado
20
Nestor
Breitenbruch
2
Joaquin
Varela
3
Miguel
Jacquet
4
Agustin
Ignacio
Aleo
17
Marcelo
Freites
5
Facundo
Gutierrez
30
Juan
Andrada
21
Gabriel
Alanis
26
Juan
Brunetta
29
Tomas
Badaloni
22
Эррера
Гидо
25
Leonardo
Godoy
6
Комар
Хуан
13
Медина
Факундо
15
Enzo
Hernan
Diaz
20
Фрагапане
Франко
8
Кубас
Адриан
11
Маури
Хосе
27
Jony
Menendez
17
Морено
Дайро
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
Годой Крус
4-4-1-1
Тальерес Кордоба
4-4-1-1

Ход матча

29'
0:1
Nahuel Lautaro Bustos
(Морено Дайро)
30'
0:2
Jony Menendez
(Морено Дайро)
36'
Andres Mehring
Juan Bolado
 
45'
 
Enzo Hernan Diaz
46'
Leandro Vella
Facundo Gutierrez
 
52'
0:3
Фрагапане Франко
56'
 
Кубас Адриан
66'
0:4
Фрагапане Франко
(Морено Дайро)

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви
Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
4. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
5. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
6. Велес Сарсфилд 3:1 15 7 4 4 16 - 11 25
7. Атлетико Тукуман 15 7 3 5 15 - 13 24
8. Тальерес Кордоба 4:0 15 7 2 6 21 - 18 23
9. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
10. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
11. Росарио Сентраль 14 5 7 2 21 - 15 22
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 6 3 5 20 - 16 21
13. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
14. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
15. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Банфилд 15 4 5 6 12 - 13 17
18. Колон 1:3 14 5 1 8 15 - 22 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
23. Годой Крус 0:4 15 3 0 12 16 - 33 9
24. Альдосиви 14 2 2 10 11 - 25 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Enzo Hernan Diaz получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Juan Bolado уходит, Andres Mehring вместо него
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Jonathan Menendez бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Nahuel Lautaro Bustos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...