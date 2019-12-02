Аргентина: Суперлига 2019-2020
Альдосиви
0:0
Перерыв
Индепендьенте
19' Желтая карточкаLucas Villalba
27' Желтая карточкаFederico Gino
36' Желтая карточкаMartin Nicolas Benitez
39' Желтая карточкаJorge Figal
45' Желтая карточкаРомеро Гастон
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
19'
27'
39'
45'
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =4 -13Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви
Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =2 -7Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус
Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|4.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|5.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|6.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|7.
|Атлетико Тукуман
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|8.
|Тальерес Кордоба
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|10.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|11.
|Росарио Сентраль
|0:0
|15
|5
|8
|2
|21 - 15
|23
|12.
|Индепендьенте
|0:0
|13
|6
|3
|4
|15 - 15
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|16.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|17.
|Банфилд
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|18.
|Колон
|14
|5
|1
|8
|15 - 22
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|23.
|Годой Крус
|15
|3
|0
|12
|16 - 34
|9
|24.
|Альдосиви
|0:0
|15
|2
|3
|10
|11 - 25
|9
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