Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Альдосиви
0:0
Перерыв
Индепендьенте
0'
19' Желтая карточка
Lucas Villalba
27' Желтая карточка
Federico Gino
36' Желтая карточка
Martin Nicolas Benitez
39' Желтая карточка
Jorge Figal
45' Желтая карточка
Ромеро Гастон
1
Поцрнич
Лучано
2
Cain
Jair
Fara
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
8
Federico
Gino
5
Ромеро
Гастон
22
Francisco
Grahl
18
Бертолио
Факундо
14
Ринкон
Себастьян
10
Андрада
Федерико
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
4
Jorge
Figal
20
Сильва
Гастон
10
Martin
Nicolas
Benitez
8
Перес
Пабло
II
5
Доминго
Николас
23
Бланко
Доминго
11
Домингес
Сесильо
18
Ромеро
Сильвио
Альдосиви
4-3-1-2
Индепендьенте
4-5-1

Ход матча

19'
Lucas Villalba
 
27'
Federico Gino
 
36'
 
Martin Nicolas Benitez
39'
 
Jorge Figal
45'
Ромеро Гастон
 

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви
Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус
Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Индепендьенте 2:0 Альдосиви Суперлига Альдосиви 0:0 Индепендьенте Примера Альдосиви 1:0 Индепендьенте Примера Альдосиви 0:0 Индепендьенте Примера Б
Индепендьенте 2:2 Альдосиви Примера Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
4. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
5. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
6. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
7. Атлетико Тукуман 15 7 3 5 15 - 13 24
8. Тальерес Кордоба 15 7 2 6 22 - 18 23
9. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
10. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
11. Росарио Сентраль 0:0 15 5 8 2 21 - 15 23
12. Индепендьенте 0:0 13 6 3 4 15 - 15 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 14 6 3 5 20 - 16 21
14. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
15. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
16. Сентраль Кордоба 0:0 15 4 6 5 15 - 16 18
17. Банфилд 15 4 5 6 12 - 13 17
18. Колон 14 5 1 8 15 - 22 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
23. Годой Крус 15 3 0 12 16 - 34 9
24. Альдосиви 0:0 15 2 3 10 11 - 25 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Martin Nicolas Benitez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Federico Acevedo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Lucas Villalba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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