Аргентина: Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 45'
Аргентинос Хуниорс
1:0
29' ГолАбила Рамон
31' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
18
Фабра
Франк
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Ход матча
29'
1:0
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба
Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|15
|9
|4
|2
|19 - 5
|31
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|15
|8
|4
|3
|14 - 10
|28
|3.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|4.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|5.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|6.
|Атлетико Тукуман
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|8.
|Велес Сарсфилд
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|9.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|7
|2
|21 - 15
|22
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|11.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|13.
|Тальерес Кордоба
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Банфилд
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|18.
|Колон
|13
|5
|1
|7
|14 - 19
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|14
|3
|4
|7
|11 - 20
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|23.
|Годой Крус
|14
|3
|0
|11
|16 - 29
|9
|24.
|Альдосиви
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
Загрузка...