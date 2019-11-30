Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 45'
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
29' Гол
Абила Рамон
31' Желтая карточка
Francis Mac Allister
45'
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
23
Марконе
Иван
11
Сальвио
Эдуардо
14
Nicolas
Capaldo
8
Alexis
Mac
Allister
30
Emanuel
Reynoso2
9
Абила
Рамон
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
6
Анхелери
Маркос
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
5
Francis
Mac
Allister
10
Damian
Batallini
8
Ivan
Colman
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
4-3-3

Ход матча

29'
Абила Рамон
1:0
31'
 
Francis Mac Allister

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба
Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс Суперлига
Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 15 9 4 2 19 - 5 31
2. Аргентинос Хуниорс 0:1 15 8 4 3 14 - 10 28
3. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
4. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
5. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
6. Атлетико Тукуман 15 7 3 5 15 - 13 24
7. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
8. Велес Сарсфилд 14 6 4 4 13 - 10 22
9. Росарио Сентраль 14 5 7 2 21 - 15 22
10. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 18 - 13 21
11. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
12. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
13. Тальерес Кордоба 14 6 2 6 17 - 18 20
14. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
15. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Банфилд 15 4 5 6 12 - 13 17
18. Колон 13 5 1 7 14 - 19 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 14 3 4 7 11 - 20 13
22. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
23. Годой Крус 14 3 0 11 16 - 29 9
24. Альдосиви 14 2 2 10 11 - 25 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Francis Mac Allister получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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