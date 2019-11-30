Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
1:1
Первый тайм: 13'
Дефенса и Хустисия
0:1
3' ГолIgnacio Aliseda
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
10
Кардосо
Нери
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ivan Maggi
-
33 Luca Andrada
-
-
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
-
10 Кардосо НериПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Braian Ojeda
-
Ход матча
3'
12'
1:1
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд
Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|8
|4
|2
|18 - 5
|28
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|4
|2
|14 - 9
|28
|3.
|Расинг Авельянеда
|1:1
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|4.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|5.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|6.
|Атлетико Тукуман
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|14
|7
|1
|6
|14 - 11
|22
|8.
|Велес Сарсфилд
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|9.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|7
|2
|21 - 15
|22
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|11.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|13.
|Тальерес Кордоба
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Банфилд
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|18.
|Колон
|13
|5
|1
|7
|14 - 19
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|14
|3
|4
|7
|11 - 20
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|23.
|Годой Крус
|14
|3
|0
|11
|16 - 29
|9
|24.
|Альдосиви
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
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