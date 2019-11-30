Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Расинг Авельянеда
1:1
Первый тайм: 13'
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
3' Гол
Ignacio Aliseda
1:1
12' Пенальти
 13'
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
2
Донатти
Алехандро
5
Мена
Эухенио
16
Мартинес
Маурисио
32
Монтойя
Вальтер
28
Сарачо
Федерико
10
Matias
Rojas
II
20
Цвитанич
Дарио
29
Nicolas
Reniero
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
33
Rafael
Delgado
11
Кастро
Алексис
15
Diego
Rodriguez
IV
30
Raul
Loaiza
10
Кардосо
Нери
32
Ignacio
Aliseda
29
Nicolas
Fernandez
I
Расинг Авельянеда
4-1-3-2
Дефенса и Хустисия
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Ignacio Aliseda
(Nicolas Fernandez I)
12'
1:1

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд
Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Примера
Дефенса и Хустисия 2:1 Расинг Авельянеда Примера Дефенса и Хустисия 1:1 Расинг Авельянеда Примера Дефенса и Хустисия 1:3 Расинг Авельянеда Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 14 8 4 2 18 - 5 28
2. Аргентинос Хуниорс 14 8 4 2 14 - 9 28
3. Расинг Авельянеда 1:1 15 6 8 1 20 - 17 26
4. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
5. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
6. Атлетико Тукуман 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Эстудиантес Ла-Плата 14 7 1 6 14 - 11 22
8. Велес Сарсфилд 14 6 4 4 13 - 10 22
9. Росарио Сентраль 14 5 7 2 21 - 15 22
10. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 18 - 13 21
11. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
12. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
13. Тальерес Кордоба 14 6 2 6 17 - 18 20
14. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
15. Дефенса и Хустисия 1:1 15 5 3 7 11 - 14 18
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Банфилд 15 4 5 6 12 - 13 17
18. Колон 13 5 1 7 14 - 19 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 14 3 4 7 11 - 20 13
22. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
23. Годой Крус 14 3 0 11 16 - 29 9
24. Альдосиви 14 2 2 10 11 - 25 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] из команды Расинг Авельянеда забивает с точки!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ignacio Aliseda бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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