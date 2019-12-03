Аргентина: Суперлига 2019-2020
Арсенал Саранди
1:1
Конец матча
Ланус
11' Желтая карточкаLautaro Valenti
1:0
57' ГолNicolas Gimenez
1:1
81' ГолДе Ла Вега Педро
85' Желтая карточкаAlexandro Bernabei
86' Желтая карточкаКапроф Хуан
12
Daniel
Sappa
15
Lucas
Piovi
16
Капроф
Хуан
- Основной состав
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
11'
57'
1:0
81'
86'
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +12 =2 -6Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса
Ланус Последние 20 матчей: +10 =4 -6Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус
Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Ланус: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|4.
|Ланус
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|5.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|6.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|7.
|Атлетико Тукуман
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|8.
|Тальерес Кордоба
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|10.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|11.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|12.
|Индепендьенте
|13
|6
|3
|4
|15 - 15
|21
|13.
|Арсенал Саранди
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|15.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|15
|5
|4
|6
|15 - 20
|19
|16.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|17.
|Сентраль Кордоба
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|18.
|Банфилд
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|19.
|Колон
|14
|5
|1
|8
|15 - 22
|16
|20.
|Уракан
|0:1
|15
|3
|6
|6
|8 - 14
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|23.
|Годой Крус
|15
|3
|0
|12
|16 - 34
|9
|24.
|Альдосиви
|15
|2
|3
|10
|11 - 25
|9
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