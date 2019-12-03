Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Арсенал Саранди
1:1
Конец матча
Ланус
0'
11' Желтая карточка
Lautaro Valenti
1:0
57' Гол
Nicolas Gimenez
1:1
81' Гол
Де Ла Вега Педро
85' Желтая карточка
Alexandro Bernabei
86' Желтая карточка
Капроф Хуан
90'+5
12
Daniel
Sappa
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
15
Lucas
Piovi
11
Gaston
Suarez
31
Nicolas
Gimenez
II
16
Капроф
Хуан
9
Juan
Manuel
Garcia
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
3
Dario
Caceres
14
Lucas
Vera
13
Tomas
Belmonte
10
Marcelino
Moreno
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
7
Акоста
Лаутаро
Арсенал Саранди
4-3-1-2
Ланус
4-3-3

Ход матча

11'
 
Lautaro Valenti
57'
Nicolas Gimenez
(Капроф Хуан)
1:0
68'
 
Nicolas Orsini
Lucas Vera
70'
Emiliano Mendez
Nicolas Gimenez II
 
75'
 
Де Ла Вега Педро
Акоста Лаутаро
75'
 
Alexandro Bernabei
Dario Caceres
77'
Mateo Carabajal
Jesus Soraire
 
81'
1:1
Де Ла Вега Педро
(Nicolas Orsini)
82'
Ezequiel Adrian Cerica
Juan Manuel Garcia
 
85'
 
Alexandro Bernabei
86'
Капроф Хуан
 

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса
Ланус Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус
Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Ланус: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал Саранди 2:1 Ланус Суперлига Арсенал Саранди 0:2 Ланус Примера Ланус 0:0 Арсенал Саранди Примера Ланус 3:2 Арсенал Саранди Примера
Арсенал Саранди 3:1 Ланус Примера Ланус 2:0 Арсенал Саранди Примера Ланус 2:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Ланус Примера Арсенал Саранди 3:1 Ланус Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
4. Ланус 15 7 5 3 22 - 19 26
5. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
6. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
7. Атлетико Тукуман 15 7 3 5 15 - 13 24
8. Тальерес Кордоба 15 7 2 6 22 - 18 23
9. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
10. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
11. Росарио Сентраль 15 5 8 2 22 - 16 23
12. Индепендьенте 13 6 3 4 15 - 15 21
13. Арсенал Саранди 14 6 3 5 23 - 19 21
14. Ньюэллс Олд Бойз 14 6 3 5 20 - 16 21
15. Унион Санта-Фе 1:0 15 5 4 6 15 - 20 19
16. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба 15 4 6 5 16 - 17 18
18. Банфилд 15 4 5 6 12 - 13 17
19. Колон 14 5 1 8 15 - 22 16
20. Уракан 0:1 15 3 6 6 8 - 14 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
23. Годой Крус 15 3 0 12 16 - 34 9
24. Альдосиви 15 2 3 10 11 - 25 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    11'
    Lautaro Valenti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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