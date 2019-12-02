Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Велес Сарсфилд
3:1
Второй тайм: 72'
Колон
0'
1:0
22' Гол
Thiago Almada
2:0
26' Гол
Leandro Miguel Fernandez
27' Желтая карточка
Cristian Bernardi
2:1
39' Гол
Cristian Bernardi
3:1
52' Гол
Домингес Николас
72'
12
Lucas
Hoyos
4
Hernan
De
La
Fuente
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
8
Домингес
Николас
6
Гаго
Фернандо
30
Gaston
Gimenez
23
Thiago
Almada
18
Leandro
Miguel
Fernandez
11
Дженсон
Лукас
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
24
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Emanuel
Olivera
16
Franco
Quiroz2
8
Fernando
Zuqui
14
Лертора
Федерико
27
Brian
Farioli
10
Luis
Miguel
Rodriguez
28
Marcelo
Estigarribia1
23
Cristian
Bernardi
Велес Сарсфилд
4-3-3
Колон
4-3-3

Ход матча

22'
Thiago Almada
1:0
26'
Leandro Miguel Fernandez
(Домингес Николас)
2:0
27'
 
Cristian Bernardi
39'
2:1
Cristian Bernardi
52'
Домингес Николас
(Gaston Gimenez)
3:1
55'
 
Brian Galvan
Лертора Федерико
63'
Lucas Robertone
Hernan De La Fuente
 

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан
Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд
Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон
Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Велес Сарсфилд 1:1 Колон Суперлига Колон 0:1 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 2:0 Колон Товарищеские матчи Велес Сарсфилд 2:1 Колон Примера
Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера Колон 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера Колон 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:4 Колон Примера Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А Колон 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 6:0 Колон Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Колон 2:4 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:3 Колон Примера А Велес Сарсфилд 4:3 Колон Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
4. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
5. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
6. Велес Сарсфилд 3:1 15 7 4 4 16 - 11 25
7. Атлетико Тукуман 15 7 3 5 15 - 13 24
8. Тальерес Кордоба 4:0 15 7 2 6 21 - 18 23
9. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
10. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
11. Росарио Сентраль 14 5 7 2 21 - 15 22
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 6 3 5 20 - 16 21
13. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
14. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
15. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Банфилд 15 4 5 6 12 - 13 17
18. Колон 1:3 14 5 1 8 15 - 22 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
23. Годой Крус 0:4 15 3 0 12 16 - 33 9
24. Альдосиви 14 2 2 10 11 - 25 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Cristian Bernardi бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Cristian Bernardi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Leandro Miguel Fernandez бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Thiago Almada бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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