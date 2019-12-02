Аргентина: Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
3:1
Второй тайм: 72'
Колон
1:0
22' ГолThiago Almada
2:0
26' ГолLeandro Miguel Fernandez
27' Желтая карточкаCristian Bernardi
2:1
39' ГолCristian Bernardi
3:1
52' ГолДомингес Николас
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
25 Brian Galvan
-
-
Ход матча
22'
1:0
26'
39'
52'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан
Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд
Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон
Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера Колон 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Колон Примера Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера Колон 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:4 Колон Примера Колон 0:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А Колон 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 6:0 Колон Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Колон 2:4 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:3 Колон Примера А Велес Сарсфилд 4:3 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|4.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|5.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|6.
|Велес Сарсфилд
|3:1
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|7.
|Атлетико Тукуман
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|8.
|Тальерес Кордоба
|4:0
|15
|7
|2
|6
|21 - 18
|23
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|10.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|11.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|7
|2
|21 - 15
|22
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|13.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Банфилд
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|18.
|Колон
|1:3
|14
|5
|1
|8
|15 - 22
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|23.
|Годой Крус
|0:4
|15
|3
|0
|12
|16 - 33
|9
|24.
|Альдосиви
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
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