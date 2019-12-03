Румыния: Первая лига 2019-2020

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КСМ Политехника Яссы
1:2
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
1:0
15' Гол
Andrei Cristea1
1:1
31' Пенальти
Тэнасе Флорин
36' Желтая карточка
Кристя Юлиан
37' Желтая карточка
Razvan Onea
58' Желтая карточка
Планич Богдан
73' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
87' Желтая карточка
Ionut Francisc Cristea
1:2
90' Гол
Ман Деннис
90'+7
12
Русу
Денис
2
Кабрал
Родни
86
Бреевелд
Никандро
23
Фрасинеску
Козмин
3
Раду
Йонуц
88
Ionut
Francisc
Cristea
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
19
Razvan
Onea
28
Cosmin
Birnoi
10
Andrei
Cristea1
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
16
Планич
Богдан
17
Кристя
Юлиан
3
Ionut
Pantiru
26
Оайдэ
Рэзван
6
Неделку
Драгош
23
Попеску
Овидиу
98
Ман
Деннис
10
Тэнасе
Флорин
7
Коман
Флоринел
КСМ Политехника Яссы
ФКСБ

Ход матча

15'
Andrei Cristea1
(Платини Суареш)
1:0
31'
1:1
Тэнасе Флорин
36'
 
Кристя Юлиан
37'
Razvan Onea
 
46'
 
Ньоэр Харлем-Эдди
Неделку Драгош
58'
 
Планич Богдан
70'
 
Вынэ Йонуц
Оайдэ Рэзван
71'
Ассулин Гай
Cosmin Birnoi
 
72'
Adrian Balan
Andrei Cristea1
 
73'
 
Вынэ Йонуц
82'
Dídac Vilà I
Razvan Onea
 
83'
 
Попа Адриан
Маня Кристьян
87'
Ionut Francisc Cristea
 
90'
1:2
Ман Деннис

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ
Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ФКСБ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 1:0 ФКСБ Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 18 10 5 3 40 - 14 35
2. Астра 18 10 4 4 28 - 18 34
3. Вииторул Констанца 18 9 5 4 39 - 21 32
4. Университатя Крайова 18 9 4 5 26 - 17 31
5. ФКСБ 18 9 3 6 27 - 24 30
6. Газ Метан Mедиаш 19 8 6 5 26 - 22 30
7. Ботошани 18 6 8 4 25 - 23 26
8. Динамо Бухарест 18 7 4 7 25 - 29 25
9. КСМ Политехника Яссы 19 5 7 7 20 - 25 22
10. Сепси 18 3 10 5 16 - 18 19
11. Академика Клинчени 18 4 6 8 24 - 33 18
12. Киндия Тырговиште 18 4 5 9 20 - 33 17
13. Германнштадт 18 3 6 9 14 - 32 15
14. Волунтари 18 1 5 12 11 - 32 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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