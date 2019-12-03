Румыния: Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
1:2
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
ФКСБ
1:0
15' ГолAndrei Cristea1
1:1
31' ПенальтиТэнасе Флорин
36' Желтая карточкаКристя Юлиан
37' Желтая карточкаRazvan Onea
58' Желтая карточкаПланич Богдан
73' Желтая карточкаВынэ Йонуц
87' Желтая карточкаIonut Francisc Cristea
1:2
90' ГолМан Деннис
12
Русу
Денис
19
Razvan
Onea
17
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
98
Ман
Деннис
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Razvan OneaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Ассулин ГайНападающий
-
90 Dídac Vilà I
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
88 Попа АдрианПолузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Andrei Vlad2
-
Главный тренер: Bogdan Vintila
Ход матча
15'
31'
1:1
36'
37'
58'
73'
90'
1:2
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =7 -8Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =4 -8ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ
Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ФКСБ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|18
|10
|5
|3
|40 - 14
|35
|2.
|Астра
|18
|10
|4
|4
|28 - 18
|34
|3.
|Вииторул Констанца
|18
|9
|5
|4
|39 - 21
|32
|4.
|Университатя Крайова
|18
|9
|4
|5
|26 - 17
|31
|5.
|ФКСБ
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|19
|8
|6
|5
|26 - 22
|30
|7.
|Ботошани
|18
|6
|8
|4
|25 - 23
|26
|8.
|Динамо Бухарест
|18
|7
|4
|7
|25 - 29
|25
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|19
|5
|7
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Сепси
|18
|3
|10
|5
|16 - 18
|19
|11.
|Академика Клинчени
|18
|4
|6
|8
|24 - 33
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|5
|9
|20 - 33
|17
|13.
|Германнштадт
|18
|3
|6
|9
|14 - 32
|15
|14.
|Волунтари
|18
|1
|5
|12
|11 - 32
|8
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