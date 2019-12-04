Румыния: Первая лига 2019-2020
Динамо Бухарест
1:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Центральный стадион Динамо
Киндия Тырговиште
27' Желтая карточкаAlexandru Constanntin Benga
1:0
32' Гол в свои воротаПициан Андрей
1:1
43' ГолAlexandru Constanntin Benga
66
Пульич
Анте
10
Нистор
Дан
25
Mihai
Aioani
15
Cornel
Dinu
99
Robert
Neciu
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
23
Ioan
Dumiter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Robert NeciuЗащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
-
23 Ioan DumiterНападающий
- Запасные игроки
-
14 Mihai LecaЗащитник
-
17 Alin DudeaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
Ход матча
32'
1:0
43'
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =5 -7Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =5 -9Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|19
|11
|5
|3
|41 - 14
|38
|2.
|Астра
|18
|10
|4
|4
|28 - 18
|34
|3.
|Вииторул Констанца
|18
|9
|5
|4
|39 - 21
|32
|4.
|Университатя Крайова
|18
|9
|4
|5
|26 - 17
|31
|5.
|ФКСБ
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|19
|8
|6
|5
|26 - 22
|30
|7.
|Ботошани
|18
|6
|8
|4
|25 - 23
|26
|8.
|Динамо Бухарест
|1:1
|19
|7
|5
|7
|26 - 30
|26
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|19
|5
|7
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Академика Клинчени
|19
|4
|7
|8
|25 - 34
|19
|11.
|Сепси
|19
|3
|10
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|1:1
|19
|4
|6
|9
|21 - 34
|18
|13.
|Германнштадт
|19
|3
|7
|9
|15 - 33
|16
|14.
|Волунтари
|18
|1
|5
|12
|11 - 32
|8
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