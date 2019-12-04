Румыния: Первая лига 2019-2020

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Динамо Бухарест
1:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
27' Желтая карточка
Alexandru Constanntin Benga
1:0
32' Гол в свои ворота
Пициан Андрей
1:1
43' Гол
Alexandru Constanntin Benga
48'
93
Пискителли
Риккардо
33
Laurentiu
Corbu
66
Пульич
Анте
16
Mihai
Popescu
27
Denis
Dragus2
88
Gabriel
Moura
10
Нистор
Дан
4
Филип
Иоан
22
Deian
Sorescu
99
Robert
Moldoveanu
18
Перович
Славко
25
Mihai
Aioani
15
Cornel
Dinu
4
Alexandru
Constanntin
Benga
16
Пициан
Андрей
99
Robert
Neciu
22
Раца
Вадим
8
Daniel
Novac
10
Ливиу
Михай
II
7
Franck
Yameogo
94
Ovidiu
Bic
23
Ioan
Dumiter
Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште

Ход матча

27'
 
Alexandru Constanntin Benga
32'
Пициан Андрей
1:0
43'
1:1
Alexandru Constanntin Benga
46'
Daniel Popa III
Robert Moldoveanu
 

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 5:0 Киндия Тырговиште Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 19 11 5 3 41 - 14 38
2. Астра 18 10 4 4 28 - 18 34
3. Вииторул Констанца 18 9 5 4 39 - 21 32
4. Университатя Крайова 18 9 4 5 26 - 17 31
5. ФКСБ 18 9 3 6 27 - 24 30
6. Газ Метан Mедиаш 19 8 6 5 26 - 22 30
7. Ботошани 18 6 8 4 25 - 23 26
8. Динамо Бухарест 1:1 19 7 5 7 26 - 30 26
9. КСМ Политехника Яссы 19 5 7 7 20 - 25 22
10. Академика Клинчени 19 4 7 8 25 - 34 19
11. Сепси 19 3 10 6 16 - 19 19
12. Киндия Тырговиште 1:1 19 4 6 9 21 - 34 18
13. Германнштадт 19 3 7 9 15 - 33 16
14. Волунтари 18 1 5 12 11 - 32 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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