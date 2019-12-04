Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
29' Желтая карточка
Димитров Радослав
61' Желтая карточка
Rachid Bouhenna
1:0
86' Гол
Винисиус Пауло
90' Желтая карточка
Бордеяну Михай
90'+3
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
19
Кулио
Хуан
7
Паун-Александру
Константин
18
Костаке
Йонуц
99
Рондон
Марио
9
Омрани
Билель
33
Roland
Niczuly
3
Баришич
Хрвое
29
Rachid
Bouhenna
4
Тинчу
Разван
88
Димитров
Радослав
8
Васвари
Габриэл
77
Велев
Стефан
96
Штефан
Флорин
27
Nicolae
Carnat
18
Шафранко
Павол
11
Marius
Stefanescu
ЧФР Клуж
Сепси

Ход матча

29'
 
Димитров Радослав
46'
Траоре Ласина
Паун-Александру Константин
 
46'
Бордеяну Михай
Catalin Itu
 
46'
 
Istvan Fulop
Nicolae Carnat
61'
 
Rachid Bouhenna
84'
Claudiu Petrila
Костаке Йонуц
 
86'
Винисиус Пауло
(Сушич Матео)
1:0
88'
 
Balazs Csiszer
Димитров Радослав
90'
Бордеяну Михай
 
90'
 
Салли Эдгар
Marius Stefanescu

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж
Сепси Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси
Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Сепси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Сепси 1:1 ЧФР Клуж Первая лига Сепси 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:1 Сепси Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Сепси Первая лига
Сепси 0:1 ЧФР Клуж Кубок Сепси 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:2 ЧФР Клуж Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 19 11 5 3 41 - 14 38
2. Астра 18 10 4 4 28 - 18 34
3. Вииторул Констанца 18 9 5 4 39 - 21 32
4. Университатя Крайова 18 9 4 5 26 - 17 31
5. ФКСБ 18 9 3 6 27 - 24 30
6. Газ Метан Mедиаш 19 8 6 5 26 - 22 30
7. Ботошани 18 6 8 4 25 - 23 26
8. Динамо Бухарест 1:1 19 7 5 7 26 - 30 26
9. КСМ Политехника Яссы 19 5 7 7 20 - 25 22
10. Академика Клинчени 19 4 7 8 25 - 34 19
11. Сепси 19 3 10 6 16 - 19 19
12. Киндия Тырговиште 1:1 19 4 6 9 21 - 34 18
13. Германнштадт 19 3 7 9 15 - 33 16
14. Волунтари 18 1 5 12 11 - 32 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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