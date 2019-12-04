Румыния: Первая лига 2019-2020
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Сепси
29' Желтая карточкаДимитров Радослав
61' Желтая карточкаRachid Bouhenna
1:0
86' ГолВинисиус Пауло
90' Желтая карточкаБордеяну Михай
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
19
Кулио
Хуан
99
Рондон
Марио
77
Велев
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Салли ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
61'
86'
1:0
90'
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +9 =4 -7Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж
Сепси Последние 20 матчей: +3 =10 -7Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси
Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Сепси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|19
|11
|5
|3
|41 - 14
|38
|2.
|Астра
|18
|10
|4
|4
|28 - 18
|34
|3.
|Вииторул Констанца
|18
|9
|5
|4
|39 - 21
|32
|4.
|Университатя Крайова
|18
|9
|4
|5
|26 - 17
|31
|5.
|ФКСБ
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|19
|8
|6
|5
|26 - 22
|30
|7.
|Ботошани
|18
|6
|8
|4
|25 - 23
|26
|8.
|Динамо Бухарест
|1:1
|19
|7
|5
|7
|26 - 30
|26
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|19
|5
|7
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Академика Клинчени
|19
|4
|7
|8
|25 - 34
|19
|11.
|Сепси
|19
|3
|10
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|1:1
|19
|4
|6
|9
|21 - 34
|18
|13.
|Германнштадт
|19
|3
|7
|9
|15 - 33
|16
|14.
|Волунтари
|18
|1
|5
|12
|11 - 32
|8
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