Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Нант
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =1 -3Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге
Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 1
Нант: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 16
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 19
|24
|4.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|6.
|Бордо
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|7.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 15
|22
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|16 - 19
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|12.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 22
|20
|13.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|15.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 29
|12
ПСЖ
100% (26)
Ничья
0% (0)
Нант
0% (0)
2:0 ПСЖ
69.2% (18)
3:0 ПСЖ
11.5% (3)
2:1 ПСЖ
7.7% (2)
3:1 ПСЖ
7.7% (2)
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