Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Нант

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге
Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн
Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант
Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 1
Нант: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 16
Нант 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Нант Кубок ПСЖ 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Кубок ПСЖ 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Анже Заявка 15 7 3 5 19 - 19 24
4. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
5. Монпелье Заявка 15 6 5 4 18 - 12 23
6. Бордо Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
7. Лион Заявка 15 6 4 5 24 - 15 22
8. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
9. Сент-Этьен Заявка 15 6 4 5 16 - 19 22
10. Ренн Заявка 14 6 3 5 19 - 16 21
11. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
12. Ницца Заявка 15 6 2 7 20 - 22 20
13. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
14. Страсбург Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
15. Брест Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
18. Метц Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
19. Ним Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Тулуза Заявка 15 3 3 9 16 - 29 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Нант

    До начала игры, которая состоится 04.12.2019, осталось 2 дня 22 часа 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч ПСЖ - Нант
    ПСЖ
    100% (26)
    Ничья
    0% (0)
    Нант
    0% (0)
    2:0 ПСЖ
    69.2% (18)
    3:0 ПСЖ
    11.5% (3)
    2:1 ПСЖ
    7.7% (2)
    3:1 ПСЖ
    7.7% (2)
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