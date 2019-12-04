Франция: Лига 1 2019-2020

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Дижон
1:2
Второй тайм: 70'

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Самбья Саломон
1:1
15' Гол
Молле Флоран
1:2
29' Гол
Саванье Тежи
34' Желтая карточка
Мендиль Хамза
43' Желтая карточка
Амальфитано Ромен
55' Желтая карточка
Шафик Фуад
61' Желтая карточка
Видаль Клеман
70'
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
27
Мендиль
Хамза
20
Амальфитано
Ромен
24
Лаутоа
Веслей
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
9
Мавидиди
Стефи
19
Кадис
Хондер
1
Рульи
Херонимо
27
Видаль
Клеман
4
Илтон
Виторино
14
Ле
Таллек
Дамьен
6
Самбья
Саломон
13
Joris
Chotard
11
Саванье
Тежи
26
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Дижон
4-2-3-1
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

2'
Самбья Саломон
1:0
15'
1:1
Молле Флоран
29'
1:2
Саванье Тежи
(Ристич Михайло)
34'
Мендиль Хамза
 
43'
Бальмон Флорен
Кулибали Сену
 
43'
Амальфитано Ромен
 
45'
Рунарссон Рунар
Гомис Альфред
 
55'
Шафик Фуад
 
61'
 
Видаль Клеман

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ
Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье
Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо

Последние игры между собой

Дижон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Дижон Лига 1 Монпелье 2:2 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:3 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:3 Дижон Лига 1 Монпелье 4:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Монпелье Лига 2 Дижон 0:2 Монпелье Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
4. Монпелье 2:1 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5. Лилль Заявка 16 7 4 5 20 - 15 25
6. Сент-Этьен 4:1 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
7. Ренн 1:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
8. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
9. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
10. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
11. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
12. Брест Заявка 16 5 6 5 21 - 19 21
13. Ницца 1:4 Заявка 16 6 2 8 21 - 26 20
14. Монако 1:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 25 19
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон 1:2 Заявка 16 4 3 9 10 - 18 15
18. Метц 0:1 Заявка 16 3 6 7 13 - 21 15
19. Тулуза 1:1 Заявка 16 3 4 9 17 - 30 13
20. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 1:2 Монпелье
Дижон
15.5% (22)
Ничья
35.2% (50)
Монпелье
49.3% (70)
1:1 Ничья
28.9% (41)
0:1 Монпелье
22.5% (32)
1:2 Монпелье
22.5% (32)
1:0 Дижон
8.5% (12)
2:1 Дижон
6.3% (9)
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