Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Монпелье

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Гомис Альфред получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Гомис Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Мендиль Хамза не смог попасть в створ ударом издали

49' Клемент Видаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Монпелье

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Бальмон Флорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Амальфитано Ромен получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Дижон

43' Ристич Михайло пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

42' Мавидиди Стефи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Сену получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

40' Кулибали Сену на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Монпелье

39' Пространство открывается для Мавидиди Стефи , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

37' Удар от ворот произведет Дижон

35' Матч возобновлен

35' Самбья Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи

34' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье переиграл вратаря дальним ударом!

29' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Дижон

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Лаутоа Веслей получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Лаутоа Веслей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Делор Анди наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

27' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

26' Клемент Видаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Дижон

22' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Манга Экеле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Мендиль Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Дижон

15' Г О О О О Л Молле Флоран закручивает штрафной в сетку! Великолепно

13' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Дижон

5' Пространство открывается для Клемент Видаль, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

5' Плохо играет Шафик Фуад - неудачный вынос, и мяч у соперниц

5' Шафик Фуад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' ГООООООООЛ - Самбья Саломон очень расстроена, так как забила в свои ворота!

2' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Хорошая попытка от Делор Анди , был неплохой удар, но вратарь спас

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Монпелье начинает с центра поля