Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
1:2
Второй тайм: 70'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Монпелье
1:0
2' Гол в свои воротаСамбья Саломон
1:1
15' ГолМолле Флоран
1:2
29' ГолСаванье Тежи
34' Желтая карточкаМендиль Хамза
43' Желтая карточкаАмальфитано Ромен
55' Желтая карточкаШафик Фуад
61' Желтая карточкаВидаль Клеман
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
19
Кадис
Хондер
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
1:0
15'
1:1
29'
1:2
34'
55'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =6 -5Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье
Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо
Последние игры между собой
Дижон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|4.
|Монпелье
|2:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|5.
|Лилль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|6.
|Сент-Этьен
|4:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|9.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|10.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|12.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 19
|21
|13.
|Ницца
|1:4 Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 26
|20
|14.
|Монако
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 25
|19
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|1:2 Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 18
|15
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|19.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 30
|13
|20.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
Дижон
15.5% (22)
Ничья
35.2% (50)
Монпелье
49.3% (70)
1:1 Ничья
28.9% (41)
0:1 Монпелье
22.5% (32)
1:2 Монпелье
22.5% (32)
1:0 Дижон
8.5% (12)
2:1 Дижон
6.3% (9)
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