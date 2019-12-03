Франция: Лига 1 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Команда Марсель забила мяч, хотя лучше играли соперники

41' Г О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки!

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Сакаи Хироки получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Томас Ромен получил желтую карточку от судьи

39' Сакаи Хироки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Марсель

36' Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали

36' Анже имеет хороший шанс забить.

35' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Фюльжини Анжело из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Марсель

33' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Великолепное видение игры демонстрирует Камара Бубакар из команды Марсель , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

30' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Анже

28' Пространство открывается для Ронжье Валентин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

27' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Марсель

26' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

18' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Сансон Морган изменил счет на табло!

16' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

16' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Камара Бубакар ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

9' Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Удар от ворот произведет Марсель

7' Алиуи Рашид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

7' Анже имеет хороший шанс забить.

7' Алиуи Рашид из команды Анже плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

6' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Марсель имеет хороший шанс забить.

4' Удар от ворот произведет Анже

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сарр Буна из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Анже имеет хороший шанс забить.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Анже начинает с центра поля