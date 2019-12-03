Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
0:2
Конец матча
Стадион: Раймон Копа Зрители: 12455
Марсель
15' Желтая карточкаСтротман Кевин
0:1
17' ГолСансон Морган
39' Желтая карточкаТомас Ромен
0:2
41' ПенальтиПайе Димитри
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
18
Амави
Жордан
17
Сарр
Буна
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Jason Mbock
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
28 Жермен ВалерПолузащитник
-
36 Аке МарлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
15'
17'
0:1
39'
41'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург
Марсель Последние 20 матчей: +11 =4 -5Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль
Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо
Последние игры между собой
Анже: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Марсель: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|5.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|16 - 19
|22
|9.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|12.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 19
|21
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 22
|20
|14.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 29
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
Анже
11.9% (17)
Ничья
35.7% (51)
Марсель
52.4% (75)
1:2 Марсель
35% (50)
1:1 Ничья
32.2% (46)
0:1 Марсель
11.9% (17)
1:0 Анже
5.6% (8)
2:1 Анже
3.5% (5)
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