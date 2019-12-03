Франция: Лига 1 2019-2020

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Анже
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12455
Марсель
0'
15' Желтая карточка
Стротман Кевин
0:1
17' Гол
Сансон Морган
39' Желтая карточка
Томас Ромен
0:2
41' Пенальти
Пайе Димитри
90'+5
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
7
Алиуи
Рашид
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Анже
4-1-4-1
Марсель
4-3-3

Ход матча

15'
 
Стротман Кевин
17'
0:1
Сансон Морган
(Пайе Димитри)
39'
Томас Ромен
 
41'
0:2
Пайе Димитри
46'
 
Лопес Максим
Сакаи Хироки
57'
Лаж Матиас
Капелле Пьеррик
 
63'
 
Альваро Гонсалес
Бенедетто Дарио
71'
Павлович Матео
Мангани Томас
 
77'
Бобишон Антонен
Фюльжини Анжело
 
79'
 
Радоньич Неманья
Пайе Димитри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург
Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр
Марсель Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль
Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо

Последние игры между собой

Анже: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Марсель: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Марсель 2:2 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Анже Лига 1
Марсель 3:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Анже 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Анже Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
4. Лилль Заявка 16 7 4 5 20 - 15 25
5. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
6. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
7. Монпелье Заявка 15 6 5 4 18 - 12 23
8. Сент-Этьен Заявка 15 6 4 5 16 - 19 22
9. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
10. Ренн Заявка 14 6 3 5 19 - 16 21
11. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
12. Брест Заявка 16 5 6 5 21 - 19 21
13. Ницца Заявка 15 6 2 7 20 - 22 20
14. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
18. Метц Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
19. Тулуза Заявка 15 3 3 9 16 - 29 12
20. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 0:2 Марсель
Анже
11.9% (17)
Ничья
35.7% (51)
Марсель
52.4% (75)
1:2 Марсель
35% (50)
1:1 Ничья
32.2% (46)
0:1 Марсель
11.9% (17)
1:0 Анже
5.6% (8)
2:1 Анже
3.5% (5)
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