Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Команда Сент-Этьен играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

48' Отличная игра от Сиприен Вилан из команды Ницца . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

47' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

47' Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали

47' Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Трауко Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

45' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Ницца

44' Буанга Денис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Льорис Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Льорис Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Льорис Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Как она упустила момент!?! Берич Роберт имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

38' Г О О О О Л - Амума Ромен изменил счет на табло!

38' Онора Франк разрезает оборону соперника отличным пасом

37' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

37' Пространство открывается для Колин Расин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Удар от ворот произведет Ницца

36' Пространство открывается для Амума Ромен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Маолида Мизиан из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

32' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

31' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

31' Как она упустила момент!?! Лис-Мелу Пьерр имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

31' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хорошие скиллы дриблинга показывает Буанга Денис , обходя своих соперников

26' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Ницца

25' Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Лис-Мелу Пьерр получает желтую карточку за неспортивное поведение

23' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

23' Дольберг Каспер не смог попасть в створ ударом издали

23' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Льорис Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Ницца

17' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Льорис Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Г О О О О Л - Дольберг Каспер забивает!

14' После штрафного удара,который нанес Сиприен Вилан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

13' Хорошие скиллы дриблинга показывает Буанга Денис , обходя своих соперников

13' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Льорис Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хорошие скиллы дриблинга показывает Буанга Денис , обходя своих соперников

12' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' После проверки VAR судья изменил решение - Сент-Этьен пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сарр Маланг ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Лусамба Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Лусамба Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сент-Этьен начинает с центра поля