Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
4:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Жоффруа Гишар
Ницца
1:0
11' ПенальтиБуанга Денис
1:1
14' ГолДольберг Каспер
24' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
2:1
38' ГолАмума Ромен
3:1
40' ГолФофана Уэсли
49' Желтая карточкаРюффье Стефан
4:1
58' ГолБуанга Денис
60' Желтая карточкаЛьорис Готье
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
32
Фофана
Уэсли
14
Онора
Франк
17
Аолу
Жан-Эде
21
Амума
Ромен
27
Берич
Роберт
20
Буанга
Денис
20
Аталь
Юсеф
23
Сарр
Маланг
12
Колин
Расин
22
Лусамба
Арно
18
Клод
Алексис
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
-
32 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
-
14 Онора ФранкПолузащитник
-
17 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
-
27 Берич РобертНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
12 Колин РасинЗащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Клод АлексисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
14'
1:1
24'
38'
2:1
40'
3:1
49'
58'
4:1
60'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен
Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен
Ницца Последние 20 матчей: +7 =2 -11Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сент-Этьен 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ницца Кубок лиги
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|4.
|Монпелье
|2:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|5.
|Лилль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|6.
|Сент-Этьен
|4:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|9.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|10.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|12.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 19
|21
|13.
|Ницца
|1:4 Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 26
|20
|14.
|Монако
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 25
|19
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|1:2 Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 18
|15
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|19.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 30
|13
|20.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
Сент-Этьен
71.6% (101)
Ничья
19.1% (27)
Ницца
9.2% (13)
1:0 Сент-Этьен
36.2% (51)
2:1 Сент-Этьен
28.4% (40)
1:1 Ничья
16.3% (23)
2:0 Сент-Этьен
5.7% (8)
0:1 Ницца
5% (7)
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