Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
4:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Ницца
0'
1:0
11' Пенальти
Буанга Денис
1:1
14' Гол
Дольберг Каспер
24' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
2:1
38' Гол
Амума Ромен
3:1
40' Гол
Фофана Уэсли
49' Желтая карточка
Рюффье Стефан
4:1
58' Гол
Буанга Денис
60' Желтая карточка
Льорис Готье
77'
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
32
Фофана
Уэсли
13
Трауко
Мигель
14
Онора
Франк
17
Аолу
Жан-Эде
8
Камара
Махди
21
Амума
Ромен
27
Берич
Роберт
20
Буанга
Денис
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
3
Льорис
Готье
23
Сарр
Маланг
12
Колин
Расин
22
Лусамба
Арно
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
18
Клод
Алексис
9
Дольберг
Каспер
7
Маолида
Мизиан
Сент-Этьен
4-3-3
Ницца
4-3-3

Ход матча

11'
Буанга Денис
1:0
14'
1:1
Дольберг Каспер
24'
 
Лис-Мелу Пьерр
38'
Амума Ромен
(Онора Франк)
2:1
40'
Фофана Уэсли
(Буанга Денис)
3:1
49'
Рюффье Стефан
 
56'
 
Бюрнер Патрик
Аталь Юсеф
58'
Буанга Денис
(Амума Ромен)
4:1
59'
М'Вила Янн
Берич Роберт
 
60'
 
Льорис Готье
65'
 
Кнепе-Ганаго Игнатиус
Лусамба Арно
73'
Дьони Луа
Буанга Денис
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен
Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен
Ницца Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс
Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сент-Этьен 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ницца Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
4. Монпелье 2:1 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5. Лилль Заявка 16 7 4 5 20 - 15 25
6. Сент-Этьен 4:1 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
7. Ренн 1:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
8. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
9. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
10. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
11. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
12. Брест Заявка 16 5 6 5 21 - 19 21
13. Ницца 1:4 Заявка 16 6 2 8 21 - 26 20
14. Монако 1:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 25 19
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон 1:2 Заявка 16 4 3 9 10 - 18 15
18. Метц 0:1 Заявка 16 3 6 7 13 - 21 15
19. Тулуза 1:1 Заявка 16 3 4 9 17 - 30 13
20. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 4:1 Ницца
Сент-Этьен
71.6% (101)
Ничья
19.1% (27)
Ницца
9.2% (13)
1:0 Сент-Этьен
36.2% (51)
2:1 Сент-Этьен
28.4% (40)
1:1 Ничья
16.3% (23)
2:0 Сент-Этьен
5.7% (8)
0:1 Ницца
5% (7)
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