Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
0:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Ренн
0:1
39' ГолЭну Адриен
69' Желтая карточкаЭмброуз Тьерри
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
24
Коад
Рено
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеПолузащитник
-
34 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
39'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен
Последние игры между собой
Метц: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Ренн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|4.
|Монпелье
|2:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|5.
|Лилль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|6.
|Сент-Этьен
|4:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|9.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|10.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|12.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 19
|21
|13.
|Ницца
|1:4 Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 26
|20
|14.
|Монако
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 25
|19
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|1:2 Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 18
|15
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|19.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 30
|13
|20.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
Метц
19.6% (28)
Ничья
50.3% (72)
Ренн
30.1% (43)
1:1 Ничья
44.1% (63)
1:2 Ренн
16.1% (23)
0:1 Ренн
11.9% (17)
1:0 Метц
10.5% (15)
0:0 Ничья
5.6% (8)
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