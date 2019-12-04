Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Метц
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ренн
0'
0:1
39' Гол
Эну Адриен
69' Желтая карточка
Эмброуз Тьерри
72'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
6
Mamadou
Fofana1
24
Коад
Рено
25
Траоре
Адама
II
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
15
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
14
Буриго
Бенжамен
18
Камавинга
Эдуардо
22
Дель
Кастильо
Ромен
23
Эну
Адриен
9
Сьебатшё
Теосон
Метц
4-3-3
Ренн
4-4-2

Ход матча

39'
0:1
Эну Адриен
(Дель Кастильо Ромен)
45'
Делекруа Пол
Укидья Александр
 
60'
 
Ньянг М'Байе
Сьебатшё Теосон
62'
Эмброуз Тьерри
Нгетт Опа
 
69'
Эмброуз Тьерри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье
Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен
ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн

Последние игры между собой

Метц: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Ренн: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Ренн 1:2 Метц Лига 1 Метц 1:1 Ренн Лига 1 Метц 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Метц Лига 1
Ренн 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:0 Ренн Лига 1 Метц 1:1 Ренн Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
4. Монпелье 2:1 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5. Лилль Заявка 16 7 4 5 20 - 15 25
6. Сент-Этьен 4:1 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
7. Ренн 1:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
8. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
9. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
10. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
11. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
12. Брест Заявка 16 5 6 5 21 - 19 21
13. Ницца 1:4 Заявка 16 6 2 8 21 - 26 20
14. Монако 1:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 25 19
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон 1:2 Заявка 16 4 3 9 10 - 18 15
18. Метц 0:1 Заявка 16 3 6 7 13 - 21 15
19. Тулуза 1:1 Заявка 16 3 4 9 17 - 30 13
20. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
  • Второй тайм
  • 73'
    Метц пытается что-то создать.
  • Угловой
    72'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 72'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 72'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Метц контролирует мяч.
  • 71'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: Метц: 55%, Ренн: 45%.
  • Желтая карточка
    69'
    Эмброуз Тьерри получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    69'
    Эмброуз Тьерри из команды Метц опасно и грубо сыграл. Дель Кастильо Ромен пострадал.
  • 69'
    Метц пытается что-то создать.
  • 68'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    68'
    Назначен штрафной. Пострадал Траоре Адама II, его свалил Ньянг М'Байе.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 68'
    Шанс получает Сунзу Стоппила из команды Метц, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    67'
    Траоре Адама II из команды Метц подал угловой справа.
  • 67'
    Диалло Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 66'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 66'
    Метц пытается что-то создать.
  • 65'
    Маига Хабиб из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 65'
    Метц пытается что-то создать.
  • 65'
    Мамаду Фофана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 65'
    Метц пытается что-то создать.
  • 65'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Ренн: 47%.
  • 64'
    Метц контролирует мяч.
  • 64'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Рафинья Диас из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 63'
    Метц контролирует мяч.
  • 63'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 62'
    Буриго Бенжамен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 62'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 62'
    Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Эмброуз Тьерри
  • 61'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 61'
    Мауасса Фет не смог попасть в створ ударом издали
  • 61'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    60'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 60'
    Тактическая замена. Сьебатшё Теосон уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
  • 60'
    Контроль мяча: Метц: 55%, Ренн: 45%.
  • 59'
    Мауасса Фет из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 59'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 58'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 57'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 57'
    Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 56'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 56'
    Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Метц пытается что-то создать.
  • 55'
    Метц контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Метц: 57%, Ренн: 43%.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 54'
    Метц пытается что-то создать.
  • 54'
    Метц контролирует мяч.
  • 53'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Мамаду Фофана из команды Метц поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
  • 52'
    Траоре Адама II из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 52'
    Метц пытается что-то создать.
  • 52'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    52'
    Игрок команды Метц совершает фол
  • 51'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 51'
    Маига Хабиб из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 50'
    Траоре Адама II из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 50'
    Метц пытается что-то создать.
  • 50'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 49'
    Контроль мяча: Метц: 56%, Ренн: 44%.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 49'
    Как она упустила момент!?! Буриго Бенжамен имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 49'
    Сьебатшё Теосон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 48'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Нгетт Опа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Метц пытается что-то создать.
  • 47'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Метц пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 0:1 Ренн
Метц
19.6% (28)
Ничья
50.3% (72)
Ренн
30.1% (43)
1:1 Ничья
44.1% (63)
1:2 Ренн
16.1% (23)
0:1 Ренн
11.9% (17)
1:0 Метц
10.5% (15)
0:0 Ничья
5.6% (8)
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