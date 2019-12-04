Франция: Лига 1 2019-2020

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Коад Рено не смог попасть в створ ударом издали

51' Удар от ворот произведет Метц

50' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

47' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Укидья Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Метц

36' Морель Жереми пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

35' Траоре Амари из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

34' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновлен

31' Матч остановлен

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Ренн

28' Пространство открывается для Нгетт Опа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

28' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

27' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

23' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хорошие скиллы дриблинга показывает Делен Тома , обходя своих соперников

20' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Матч остановлен

7' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Метц начинает с центра поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру