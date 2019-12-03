Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Удар от ворот произведет Лилль

46' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Брадариц Домагой из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Корне Максвелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Плохо играет Тусар Люка - неудачный вынос, и мяч у соперниц

38' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хорошая попытка от Депай Мемфис , был неплохой удар, но вратарь спас

34' Удар от ворот произведет Лилль

33' Корне Максвелл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Пространство открывается для Осимхен Виктор , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

30' Марсело Антонио ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

29' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Лилль

20' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Лион

19' Саншеш Ренату из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бамба Джонатан , обходя своих соперников

18' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Лилль

17' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Лион

17' Осимхен Виктор из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' О, нет. Из многообещающей позиции Коне Юссуф из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

15' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Лион

12' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Депай Мемфис из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Головой пробил Осимхен Виктор , но голкипер отбил его в поле!

9' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

8' Брадариц Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лион имеет хороший шанс забить.

7' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Лион

4' Пространство открывается для Осимхен Виктор , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

3' Удар от ворот произведет Лион

3' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Лион начинает с центра поля