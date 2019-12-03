Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
0:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Лилль
59' Желтая карточкаЧелик Зеки
0:1
68' ГолИконе Жонатан
78' Желтая карточкаСаншеш Ренату
79' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
28
Коне
Юссуф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
11
Депай
Мемфис
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тете КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Араужо ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
25'
59'
66'
68'
0:1
78'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион
Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц
Последние игры между собой
Лион: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Лилль: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Лион Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:1 Лилль Лига 1 Лион 1:1 Лилль Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|5.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|16 - 19
|22
|9.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|12.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 19
|21
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 22
|20
|14.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 29
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
Лион
84% (121)
Ничья
12.5% (18)
Лилль
3.5% (5)
2:1 Лион
52.8% (76)
2:0 Лион
12.5% (18)
1:0 Лион
11.1% (16)
1:1 Ничья
8.3% (12)
3:1 Лион
5.6% (8)
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