Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лион
0:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
59' Желтая карточка
Челик Зеки
0:1
68' Гол
Иконе Жонатан
78' Желтая карточка
Саншеш Ренату
79' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
90'+4
1
Лопеш
Антони
4
Рафаэль
да
Сильва
6
Марсело
Антонио
5
Денайер
Джейсон
28
Коне
Юссуф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
27
Корне
Максвелл
17
Рен-Аделед
Жефф
7
Терье
Мартен
11
Депай
Мемфис
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
29
Брадариц
Домагой
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
18
Саншеш
Ренату
10
Иконе
Жонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
Лион
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

Ход матча

25'
Тете Кенни
Коне Юссуф
 
59'
 
Челик Зеки
66'
Ауа Уссем
Депай Мемфис
 
66'
 
Шека
Сумаре Бубакари
68'
0:1
Иконе Жонатан
(Осимхен Виктор)
69'
Дембеле Мусса I
Корне Максвелл
 
76'
 
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
78'
 
Саншеш Ренату
79'
Рафаэль да Сильва
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион
Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион
Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц
Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант

Последние игры между собой

Лион: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Лилль: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Лион 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1
Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Лион Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:1 Лилль Лига 1 Лион 1:1 Лилль Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
4. Лилль Заявка 16 7 4 5 20 - 15 25
5. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
6. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
7. Монпелье Заявка 15 6 5 4 18 - 12 23
8. Сент-Этьен Заявка 15 6 4 5 16 - 19 22
9. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
10. Ренн Заявка 14 6 3 5 19 - 16 21
11. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
12. Брест Заявка 16 5 6 5 21 - 19 21
13. Ницца Заявка 15 6 2 7 20 - 22 20
14. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
18. Метц Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
19. Тулуза Заявка 15 3 3 9 16 - 29 12
20. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Лион: 58%, Лилль: 42%.
  • 48'
    Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Марсело Антонио наказан за толчок Осимхен Виктор
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 47'
    Тусар Люка из команды Лион нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • Угловой
    46'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 46'
    Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Брадариц Домагой из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Лилль: 40%.
  • 44'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 44'
    Лилль начинает контратаку
  • 44'
    Лион пытается что-то создать.
  • 43'
    Лион контролирует мяч.
  • 43'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    41'
    Корне Максвелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Контроль мяча: Лион: 58%, Лилль: 42%.
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Тете Кенни из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 39'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Плохо играет Тусар Люка - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 38'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 58%, Лилль: 42%.
  • 35'
    Хорошая попытка от Депай Мемфис, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 35'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Лион пытается что-то создать.
  • 35'
    Лион контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 33'
    Корне Максвелл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Брадариц Домагой из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
  • 32'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    31'
    Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Пространство открывается для Осимхен Виктор, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 30'
    Марсело Антонио ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 54%, Лилль: 46%.
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 28'
    Лион контролирует мяч.
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Корне Максвелл нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
  • 27'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Андре Бенжамин из команды Лилль играет слишком грубо. Депай Мемфис оказался на газоне.
  • 25'
    Коне Юссуф получил травму и заменен. Тете Кенни выходит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 56%, Лилль: 44%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Сумаре Бубакари из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 24'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 24'
    Лион контролирует мяч.
  • 23'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    23'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коне Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 20'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 55%, Лилль: 45%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 19'
    Саншеш Ренату из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 19'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Бамба Джонатан, обходя своих соперников
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 18'
    Корне Максвелл из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Офсайд
    17'
    Осимхен Виктор из команды Лилль в офсайде
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 17'
    Осимхен Виктор из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 16'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Лилль начинает контратаку
  • 16'
    Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Лион пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Лилль: 38%.
  • 15'
    О, нет. Из многообещающей позиции Коне Юссуф из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 15'
    Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 13'
    Лилль контролирует мяч.
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Депай Мемфис из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 11'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Иконе Жонатан из команды Лилль подал угловой слева.
  • 11'
    Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Лопеш Антони из команды Лион сделал отличный сейв!
  • 10'
    Головой пробил Осимхен Виктор, но голкипер отбил его в поле!
  • 10'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Лилль: 39%.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках
  • Угловой
    9'
    Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
  • 8'
    Брадариц Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Депай Мемфис из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 8'
    Рен-Аделед Жефф из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    7'
    Корне Максвелл из команды Лион играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
  • 7'
    Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Рафаэль да Сильва из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Осимхен Виктор заработал фол
  • Фол, нарушение
    5'
    Корне Максвелл наказан за толчок Габриэль дос Сантос
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 58%, Лилль: 42%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 4'
    Пространство открывается для Осимхен Виктор, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 4'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
  • 4'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    2'
    Рен-Аделед Жефф из команды Лион играет слишком грубо. Саншеш Ренату оказался на газоне.
  • 2'
    Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Депай Мемфис бьет, но Меньян Майк отбивает мяч перед собой...
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 0:1 Лилль
Лион
84% (121)
Ничья
12.5% (18)
Лилль
3.5% (5)
2:1 Лион
52.8% (76)
2:0 Лион
12.5% (18)
1:0 Лион
11.1% (16)
1:1 Ничья
8.3% (12)
3:1 Лион
5.6% (8)
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