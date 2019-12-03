Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Бордо
6:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 12419
Ним
0'
1:0
25' Гол
Майя Джош
2:0
38' Гол
Майя Джош
44' Желтая карточка
Алакуш Софьян
3:0
53' Гол
Майя Джош
4:0
58' Гол
Де Превиль Николя
64' Желтая карточка
Йованович Вукашин
66' Желтая карточка
Адли Ясин
5:0
77' Гол
Отавио Пассос
6:0
87' Гол
Отавио Пассос
90'+1
1
Костил
Бенуа
14
Йованович
Вукашин
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
42
Кафу
Жонатан
17
Аит
Бенассер
Юссеф
5
Отавио
Пассос
20
Сабали
Юссуф
12
Де
Превиль
Николя
19
Адли
Ясин
9
Майя
Джош
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
12
Фомба
Ламин
8
До
Лука
6
Сарр
Сиди
10
Ферхат
Зинедин
17
Дульевич
Харис
20
Рипар
Рено
Бордо
3-4-2-1
Ним
4-3-3

Ход матча

25'
Майя Джош
(Сабали Юссуф)
1:0
38'
Майя Джош
(Адли Ясин)
2:0
44'
 
Алакуш Софьян
53'
Майя Джош
(Йованович Вукашин)
3:0
58'
Де Превиль Николя
(Майя Джош)
4:0
64'
Йованович Вукашин
 
66'
Адли Ясин
 
67'
Калу Сэмьюэл
Де Превиль Николя
 
67'
 
Валь Тео
До Лука
67'
 
Пакье Гаэтан
Алакуш Софьян
75'
Башич Тома
Майя Джош
 
77'
Отавио Пассос
(Адли Ясин)
5:0
77'
 
Буаде Лука
Рипар Рено
80'
Кватенг Энок
Сабали Юссуф
 
87'
Отавио Пассос
(Аит Бенассер Юссеф)
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант
Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо
Ним Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс
Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним

Последние игры между собой

Бордо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ним 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:3 Ним Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
4. Лилль Заявка 16 7 4 5 20 - 15 25
5. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
6. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
7. Монпелье Заявка 15 6 5 4 18 - 12 23
8. Сент-Этьен Заявка 15 6 4 5 16 - 19 22
9. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
10. Ренн Заявка 14 6 3 5 19 - 16 21
11. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
12. Брест Заявка 16 5 6 5 21 - 19 21
13. Ницца Заявка 15 6 2 7 20 - 22 20
14. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
18. Метц Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
19. Тулуза Заявка 15 3 3 9 16 - 29 12
20. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 6:0 Ним
Бордо
94.3% (132)
Ничья
5% (7)
Ним
0.7% (1)
2:0 Бордо
44.3% (62)
1:0 Бордо
25% (35)
2:1 Бордо
20.7% (29)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:1 Бордо
1.4% (2)
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