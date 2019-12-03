Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
6:0
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 12419
Ним
1:0
25' ГолМайя Джош
2:0
38' ГолМайя Джош
44' Желтая карточкаАлакуш Софьян
3:0
53' ГолМайя Джош
4:0
58' ГолДе Превиль Николя
64' Желтая карточкаЙованович Вукашин
66' Желтая карточкаАдли Ясин
5:0
77' ГолОтавио Пассос
6:0
87' ГолОтавио Пассос
42
Кафу
Жонатан
20
Сабали
Юссуф
19
Адли
Ясин
12
Фомба
Ламин
8
До
Лука
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
19 Буаде ЛукаЗащитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
1:0
44'
53'
3:0
58'
4:0
66'
75'
77'
5:0
77'
87'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 6
-
0 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант
Ним Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс
Последние игры между собой
Бордо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|5.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|16 - 19
|22
|9.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|12.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 19
|21
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 22
|20
|14.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 29
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
Бордо
94.3% (132)
Ничья
5% (7)
Ним
0.7% (1)
2:0 Бордо
44.3% (62)
1:0 Бордо
25% (35)
2:1 Бордо
20.7% (29)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:1 Бордо
1.4% (2)
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