Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Команда Бордо играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Алакуш Софьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Бордо

40' Сарр Сиди пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

40' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Мигель Флориан из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Г О О О О Л - Майя Джош изменил счет на табло!

37' Удар от ворот произведет Ним

35' Аит Бенассер Юссеф из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Удар от ворот произведет Бордо

34' Сарр Сиди не смог попасть в створ ударом издали

34' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

31' Плохо играет Пабло Кастро - неудачный вынос, и мяч у соперниц

30' Удар от ворот произведет Бордо

30' Фомба Ламин не смог попасть в створ ударом издали

30' Аит Бенассер Юссеф ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

28' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бордо будет все-таки засчитан.

25' Г О О О О Л - Майя Джош изменил счет на табло!

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Удар от ворот произведет Ним

24' Отличная игра от Аит Бенассер Юссеф из команды Бордо . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

23' Удар от ворот произведет Бордо

22' Плохо играет Аит Бенассер Юссеф - неудачный вынос, и мяч у соперниц

22' Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Ним

19' Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Бордо

14' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ферхат Зинедин , обходя своих соперников

11' Матч возобновлен

11' Судья начинает матч

11' Матч прерван

11' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

10' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках

5' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Ним

4' Адли Ясин не смог попасть в створ ударом издали

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сарр Сиди из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

1' Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Дульевич Харис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Сабали Юссуф ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ним начинает с центра поля