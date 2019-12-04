Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
Отложен
Стадион: Де ла Ликорн
Реймс
25
Лефор
Жордан
17
Блен
Алексис
10
Какута
Гаэль
32
Фокет
Томас
18
Удин
Реми
24
Кафаро
Матьё
10
Сук
Юн-Чжун
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
-
15 Конате МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Камара АссанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс
Последние игры между собой
Амьен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|4.
|Монпелье
|2:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|5.
|Лилль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|6.
|Сент-Этьен
|4:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|9.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|10.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|12.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 19
|21
|13.
|Ницца
|1:4 Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 26
|20
|14.
|Монако
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 25
|19
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|1:2 Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 18
|15
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|19.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 30
|13
|20.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
Амьен
33.1% (47)
Ничья
52.8% (75)
Реймс
14.1% (20)
1:1 Ничья
44.4% (63)
1:0 Амьен
19.7% (28)
2:1 Амьен
11.3% (16)
0:1 Реймс
8.5% (12)
0:0 Ничья
6.3% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...