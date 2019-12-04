Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Амьен
 
Отложен

Стадион:
Реймс
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
25
Лефор
Жордан
6
Монкондю
Томас
17
Блен
Алексис
28
Диабате
Фуссейни
10
Какута
Гаэль
20
Stiven
Mendoza1
9
Гирасси
Серу
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
18
Удин
Реми
15
Манетси
Маршал
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
10
Сук
Юн-Чжун
11
Диа
Булайе
Амьен
4-2-3-1
Реймс
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен
Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс
Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон

Последние игры между собой

Амьен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Реймс 2:2 Амьен Лига 1 Амьен 4:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:2 Амьен Лига 2 Амьен 1:1 Реймс Лига 2
Амьен 0:2 Реймс Лига 2 Реймс 1:0 Амьен Лига 2 Реймс 1:2 Амьен Кубок лиги Реймс 1:3 Амьен Лига 2 Амьен 2:0 Реймс Лига 2 Амьен 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 0:0 Амьен Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
4. Монпелье 2:1 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5. Лилль Заявка 16 7 4 5 20 - 15 25
6. Сент-Этьен 4:1 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
7. Ренн 1:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
8. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
9. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
10. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
11. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
12. Брест Заявка 16 5 6 5 21 - 19 21
13. Ницца 1:4 Заявка 16 6 2 8 21 - 26 20
14. Монако 1:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 25 19
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон 1:2 Заявка 16 4 3 9 10 - 18 15
18. Метц 0:1 Заявка 16 3 6 7 13 - 21 15
19. Тулуза 1:1 Заявка 16 3 4 9 17 - 30 13
20. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен - Реймс
Амьен
33.1% (47)
Ничья
52.8% (75)
Реймс
14.1% (20)
1:1 Ничья
44.4% (63)
1:0 Амьен
19.7% (28)
2:1 Амьен
11.3% (16)
0:1 Реймс
8.5% (12)
0:0 Ничья
6.3% (9)
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