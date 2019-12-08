Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Ян
0:0
Первый тайм: 37'
Санкт-Паули
12
Мияичи
Рио
34
Mert
Kuyucu
25
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Книппинг ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лаис МаркПолузащитник
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Mert KuyucuПолузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
-
-
37 Finn Becker
-
-
-
36 Luis Coordes
-
Главный тренер: Луукай Йош
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7Карлсруэ 4:1 Ян Ян 3:1 Хайденхайм Дармштадт 2:2 Ян Ян 3:3 Оснабрюк
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =7 -8Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ
Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Ян: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|16
|9
|6
|1
|35 - 18
|33
|2.
|Гамбург
|16
|8
|5
|3
|33 - 16
|29
|3.
|Штуттгарт
|15
|8
|2
|5
|24 - 20
|26
|4.
|Хайденхайм
|16
|7
|5
|4
|24 - 17
|26
|5.
|Оснабрюк
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|16
|6
|5
|5
|25 - 25
|23
|7.
|Гройтер Фюрт
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|8.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|9.
|Ян
|0:0
|16
|5
|6
|5
|28 - 25
|21
|10.
|Зандхаузен
|0:1
|16
|5
|6
|5
|17 - 17
|21
|11.
|Ганновер 96
|16
|5
|5
|6
|19 - 26
|20
|12.
|Карлсруэ
|16
|4
|8
|4
|28 - 30
|20
|13.
|Дармштадт
|0:0
|16
|4
|7
|5
|17 - 22
|19
|14.
|Бохум
|16
|3
|8
|5
|28 - 30
|17
|15.
|Санкт-Паули
|0:0
|16
|3
|7
|6
|18 - 21
|16
|16.
|Нюрнберг
|15
|3
|6
|6
|21 - 29
|15
|17.
|Динамо Дрезден
|1:0
|16
|4
|3
|9
|17 - 28
|15
|18.
|Веен Висбаден
|0:0
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
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