Германия: Бундеслига 2 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2019-2020
Ян
0:0
Первый тайм: 37'
Санкт-Паули
0' 37'
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
36
Окороджи
Чима
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
9
Jan
George
15
Marco
Gruettner
19
Andreas
Albers
30
Химмельман
Робин
19
Цандер
Лука-Милан
21
Лоуренс
Джеймс
3
Оэстигор
Лео
4
Цайрайс
Филипп
5
Marvin
Knoll
12
Мияичи
Рио
28
Собота
Вальдемар
14
Дели
Матс
Мёллер
34
Mert
Kuyucu
25
Верман
Хенк
Ян
4-2-2-2
Санкт-Паули
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Карлсруэ 4:1 Ян Ян 3:1 Хайденхайм Дармштадт 2:2 Ян Ян 3:3 Оснабрюк
Нюрнберг 1:1 Ян Ян 1:0 Зандхаузен Хольштайн Киль 1:2 Ян Ян 2:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:1 Ян Ян 2:3 Штуттгарт Веен Висбаден 0:5 Ян Ян 1:3 Арминия Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян Ганновер 96 1:1 Ян Ян 3:1 Бохум Ян 2:1 Майнц Ян 2:3 Хоффенхайм Ян 2:2 Зандхаузен Кёльн 3:5 Ян
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ
Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Ян: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Санкт-Паули 4:3 Ян Бундеслига 2 Ян 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Ян 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Ян Бундеслига 2
Санкт-Паули 3:2 Ян Бундеслига 2 Ян 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 16 9 6 1 35 - 18 33
2. Гамбург 16 8 5 3 33 - 16 29
3. Штуттгарт 15 8 2 5 24 - 20 26
4. Хайденхайм 16 7 5 4 24 - 17 26
5. Оснабрюк 16 6 5 5 21 - 16 23
6. Эрцгебирге Ауэ 16 6 5 5 25 - 25 23
7. Гройтер Фюрт 16 6 4 6 19 - 20 22
8. Хольштайн Киль 16 6 3 7 25 - 26 21
9. Ян 0:0 16 5 6 5 28 - 25 21
10. Зандхаузен 0:1 16 5 6 5 17 - 17 21
11. Ганновер 96 16 5 5 6 19 - 26 20
12. Карлсруэ 16 4 8 4 28 - 30 20
13. Дармштадт 0:0 16 4 7 5 17 - 22 19
14. Бохум 16 3 8 5 28 - 30 17
15. Санкт-Паули 0:0 16 3 7 6 18 - 21 16
16. Нюрнберг 15 3 6 6 21 - 29 15
17. Динамо Дрезден 1:0 16 4 3 9 17 - 28 15
18. Веен Висбаден 0:0 16 3 5 8 19 - 32 14
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...