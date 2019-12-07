Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Ганновер 96
3:2
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0:1
16' ГолШтраусс Патрик
1:1
32' ГолБакалорц Марвин
46' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
1:2
49' Гол в свои воротаБакалорц Марвин
57' Желтая карточкаFlorian Krueger
61' Желтая карточкаШтендера Марк
74' Желтая карточкаPhilipp Riese
2:2
75' ГолВайдандт Хендрик
3:2
90' ГолХарагути Генки
90' Желтая карточкаГонтер Сёрен
11
Майна
Линтон
26
Гонтер
Сёрен
15
Кемпе
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аого ДеннисПолузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
-
-
Главный тренер: Томас Долл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
15 Кемпе ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
16'
32'
46'
49'
1:2
57'
61'
74'
75'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =5 -10Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен
Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм
Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|16
|9
|6
|1
|35 - 18
|33
|2.
|Гамбург
|16
|8
|5
|3
|33 - 16
|29
|3.
|Штуттгарт
|15
|8
|2
|5
|24 - 20
|26
|4.
|Хайденхайм
|16
|7
|5
|4
|24 - 17
|26
|5.
|Оснабрюк
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|16
|6
|5
|5
|25 - 25
|23
|7.
|Гройтер Фюрт
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|8.
|Зандхаузен
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|10.
|Ян
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Ганновер 96
|16
|5
|5
|6
|19 - 26
|20
|12.
|Карлсруэ
|16
|4
|8
|4
|28 - 30
|20
|13.
|Дармштадт
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|14.
|Бохум
|16
|3
|8
|5
|28 - 30
|17
|15.
|Санкт-Паули
|15
|3
|6
|6
|18 - 21
|15
|16.
|Нюрнберг
|15
|3
|6
|6
|21 - 29
|15
|17.
|Веен Висбаден
|15
|3
|4
|8
|19 - 32
|13
|18.
|Динамо Дрезден
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
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