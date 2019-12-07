Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Ганновер 96
3:2
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
0:1
16' Гол
Штраусс Патрик
1:1
32' Гол
Бакалорц Марвин
46' Желтая карточка
Антон Вальдемар
1:2
49' Гол в свои ворота
Бакалорц Марвин
57' Желтая карточка
Florian Krueger
61' Желтая карточка
Штендера Марк
74' Желтая карточка
Philipp Riese
2:2
75' Гол
Вайдандт Хендрик
3:2
90' Гол
Харагути Генки
90' Желтая карточка
Гонтер Сёрен
90'+5
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
2
Элез
Йосип
31
Антон
Вальдемар
3
Альборнос
Миико
6
Бакалорц
Марвин
10
Харагути
Генки
11
Майна
Линтон
35
Муслия
Флоран
19
Ханссон
Эмиль
26
Вайдандт
Хендрик
1
Martin
Maennel
24
Штраусс
Патрик
20
Calogero
Rizzuto
26
Гонтер
Сёрен
15
Кемпе
Деннис
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
11
Florian
Krueger
10
Назаров
Дмитрий
II
7
Хохшайдт
Ян
33
Дафернер
Кристоф
Ганновер 96
4-2-3-1
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Louis Samson
Кемпе Деннис
16'
0:1
Штраусс Патрик
(Фандрих Клеменс)
32'
Бакалорц Марвин
(Альборнос Миико)
1:1
46'
Антон Вальдемар
 
49'
1:2
Бакалорц Марвин
57'
 
Florian Krueger
59'
Штендера Марк
Муслия Флоран
 
61'
Штендера Марк
 
65'
Дукш Марвин
Ханссон Эмиль
 
74'
 
Philipp Riese
75'
Вайдандт Хендрик
(Дукш Марвин)
2:2
80'
 
Tom Baumgart
Хохшайдт Ян
85'
 
Какуталуа Малкольм
Назаров Дмитрий II
90'
Харагути Генки
(Вайдандт Хендрик)
3:2
90'
 
Гонтер Сёрен
90'
Остшолек Маттиас
Майна Линтон
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен
Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм
Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Ганновер 96 3:3 Эрцгебирге Ауэ Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 16 9 6 1 35 - 18 33
2. Гамбург 16 8 5 3 33 - 16 29
3. Штуттгарт 15 8 2 5 24 - 20 26
4. Хайденхайм 16 7 5 4 24 - 17 26
5. Оснабрюк 16 6 5 5 21 - 16 23
6. Эрцгебирге Ауэ 16 6 5 5 25 - 25 23
7. Гройтер Фюрт 16 6 4 6 19 - 20 22
8. Зандхаузен 15 5 6 4 17 - 16 21
9. Хольштайн Киль 16 6 3 7 25 - 26 21
10. Ян 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Ганновер 96 16 5 5 6 19 - 26 20
12. Карлсруэ 16 4 8 4 28 - 30 20
13. Дармштадт 15 4 6 5 17 - 22 18
14. Бохум 16 3 8 5 28 - 30 17
15. Санкт-Паули 15 3 6 6 18 - 21 15
16. Нюрнберг 15 3 6 6 21 - 29 15
17. Веен Висбаден 15 3 4 8 19 - 32 13
18. Динамо Дрезден 15 3 3 9 16 - 28 12


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