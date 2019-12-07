Германия: Бундеслига 2019-2020

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Байер Л
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
15' Гол
Аларио Лукас
16'
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
6
Драгович
Александр
5
Бендер
Свен
18
Венделл
Боргес
20
Арангис
Чарлес
15
Баумгартлингер
Юлиан
38
Беллараби
Карим
29
Хавец
Кай
9
Бэйли
Леон
13
Аларио
Лукас
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
2
Маккенни
Уэстон
24
Ощипка
Бастиан
18
Калиджиури
Даниэль
8
Сердар
Суат
6
Маскарель
Омар
25
Арит
Амин
19
Бургшталлер
Гвидо
9
Раман
Бенито
Байер Л
4-2-3-1
Шальке 04
4-4-2

Ход матча

15'
Аларио Лукас
(Бэйли Леон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л
Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л
Шальке 04 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04
Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Байер Л Бундеслига
Байер Л 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 14 10 1 3 30 - 16 31
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 3 2 39 - 16 30
3. Боруссия Д Заявка 14 7 5 2 33 - 19 26
4. Шальке 04 0:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 24 - 17 25
6. Бавария Заявка 14 7 3 4 35 - 20 24
7. Байер Л 0:0 Заявка 14 6 5 3 20 - 17 23
8. Хоффенхайм Заявка 14 6 3 5 19 - 23 21
9. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
10. Айнтрахт Фр Заявка 14 5 3 6 24 - 22 18
11. Аугсбург Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
12. Унион Берлин Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
13. Майнц Заявка 14 5 0 9 20 - 34 15
14. Вердер Заявка 13 3 5 5 22 - 28 14
15. Герта Заявка 14 3 3 8 20 - 29 12
16. Фортуна Заявка 14 3 3 8 16 - 29 12
17. Кёльн Заявка 13 2 2 9 12 - 28 8
18. Падерборн Заявка 13 1 2 10 16 - 32 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Шальке 04
Байер Л
62.5% (90)
Ничья
29.2% (42)
Шальке 04
8.3% (12)
2:1 Байер Л
45.8% (66)
1:1 Ничья
21.5% (31)
1:0 Байер Л
9% (13)
2:2 Ничья
7.6% (11)
1:2 Шальке 04
6.3% (9)
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