Германия: Бундеслига 2019-2020
1:0
15' ГолАларио Лукас
29
Хавец
Кай
13
Аларио
Лукас
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хавец КайПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бос Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Резе ФабианНападающий
-
31 Timo Becker2
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +10 =4 -6Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л
Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л
Шальке 04 Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04
Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Байер Л 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Шальке 04 Бундеслига Байер Л 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 16
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|39 - 16
|30
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|33 - 19
|26
|4.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 17
|25
|6.
|Бавария
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|35 - 20
|24
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 23
|21
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|13.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|20 - 34
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 28
|14
|15.
|Герта
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|16.
|Фортуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 29
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|18.
|Падерборн
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|16 - 32
|5
Байер Л
62.5% (90)
Ничья
29.2% (42)
Шальке 04
8.3% (12)
2:1 Байер Л
45.8% (66)
1:1 Ничья
21.5% (31)
1:0 Байер Л
9% (13)
2:2 Ничья
7.6% (11)
1:2 Шальке 04
6.3% (9)
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