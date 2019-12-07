Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Хоффенхайм
31
Демме
Диего
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
38
Пош
Штефан
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг
Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хоффенхайм 1:1 Фортуна Хоффенхайм 1:5 Майнц Кёльн 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Падерборн
Дуйсбург 0:2 Хоффенхайм Герта 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бавария 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Байер Л 0:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Вердер Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Вюрцбург Кикерс 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Севилья Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Ян 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Айнтрахт Бр
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|36 - 15
|28
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 16
|25
|4.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|34 - 18
|25
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 19
|24
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 17
|22
|8.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 20
|22
|9.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|12.
|Майнц
|0:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 32
|16
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 25
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 28
|14
|15.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 24
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|18.
|Падерборн
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|16 - 32
|5
РБ Лейпциг
92.1% (129)
Ничья
7.1% (10)
Хоффенхайм
0.7% (1)
2:1 РБ Лейпциг
36.4% (51)
3:1 РБ Лейпциг
26.4% (37)
2:0 РБ Лейпциг
12.1% (17)
1:0 РБ Лейпциг
7.1% (10)
1:1 Ничья
5.7% (8)
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