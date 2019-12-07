Германия: Бундеслига 2019-2020

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РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Хоффенхайм
0' 7'
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
13
Ильзанкер
Штефан
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
27
Лаймер
Конрад
31
Демме
Диего
7
Забитцер
Марсель
10
Форсберг
Эмиль
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
38
Пош
Штефан
25
Акпогума
Кевин
4
Бисакшич
Эрмин
29
Сков
Роберт
8
Гайгер
Деннис
11
Гриллич
Флориан
18
Самассеку
Диади
23
Адамян
Саргис
27
Крамарич
Андрей
РБ Лейпциг
4-2-2-2
Хоффенхайм
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг
Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хоффенхайм 1:1 Фортуна Хоффенхайм 1:5 Майнц Кёльн 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Падерборн
Дуйсбург 0:2 Хоффенхайм Герта 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бавария 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Байер Л 0:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Вердер Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Вюрцбург Кикерс 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Севилья Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Ян 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:5 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 0:0 Заявка 14 9 2 3 28 - 15 29
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 14 8 4 2 36 - 15 28
3. Шальке 04 Заявка 13 7 4 2 24 - 16 25
4. Бавария 0:0 Заявка 14 7 4 3 34 - 18 25
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 14 6 6 2 28 - 19 24
6. Фрайбург 0:0 Заявка 14 6 5 3 23 - 17 23
7. Байер Л Заявка 13 6 4 3 20 - 17 22
8. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 6 4 4 18 - 20 22
9. Вольфсбург 0:0 Заявка 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Айнтрахт Фр Заявка 14 5 3 6 24 - 22 18
11. Унион Берлин Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
12. Майнц 0:0 Заявка 14 5 1 8 19 - 32 16
13. Аугсбург 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 25 15
14. Вердер Заявка 13 3 5 5 22 - 28 14
15. Фортуна 0:0 Заявка 14 3 4 7 16 - 24 13
16. Герта Заявка 14 3 3 8 20 - 29 12
17. Кёльн Заявка 13 2 2 9 12 - 28 8
18. Падерборн Заявка 13 1 2 10 16 - 32 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм
РБ Лейпциг
92.1% (129)
Ничья
7.1% (10)
Хоффенхайм
0.7% (1)
2:1 РБ Лейпциг
36.4% (51)
3:1 РБ Лейпциг
26.4% (37)
2:0 РБ Лейпциг
12.1% (17)
1:0 РБ Лейпциг
7.1% (10)
1:1 Ничья
5.7% (8)
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