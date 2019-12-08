Германия: Бундеслига 2019-2020
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Alte Foersterei
Кёльн
8' Желтая карточкаЗобих Лассе
15
Кордоба
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Рапп НиколайЗащитник
-
14 Райхель КенЗащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
32 Краль ЮлианВратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шауб ЛуисПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =2 -8Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин
Унион Берлин 1:0 Герта Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =3 -12Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм
Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал Кёльн 3:1 Болонья
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кёльн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 16
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|39 - 16
|30
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|33 - 19
|26
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 17
|25
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 18
|25
|7.
|Бавария
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|35 - 20
|24
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 23
|21
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|11.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|13.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|20 - 34
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 28
|14
|15.
|Герта
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|16.
|Фортуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 29
|12
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 28
|9
|18.
|Падерборн
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|16 - 32
|5
Унион Берлин
75.7% (106)
Ничья
15.7% (22)
Кёльн
8.6% (12)
2:1 Унион Берлин
37.9% (53)
1:0 Унион Берлин
25% (35)
1:1 Ничья
13.6% (19)
2:0 Унион Берлин
10% (14)
1:2 Кёльн
5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...