Германия: Бундеслига 2019-2020

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Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Кёльн
0'
8' Желтая карточка
Зобих Лассе
14'
1
Гикевич
Рафал
5
Фридрих
Марвин
19
Хюбнер
Флориан
29
Паренсен
Михаэль
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
32
Ингвартсен
Маркус
9
Полтер
Себастьян
10
Андерссон
Себастьян
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
3
Зобих
Лассе
33
Борнаув
Себастьян
34
Каттербах
Ноа
8
Верстрате
Биргер
6
Хёгер
Марко
19
Эхизибуэ
Кингсли
9
Теродде
Симон
24
Дрекслер
Доминик
15
Кордоба
Джон
Унион Берлин
3-4-1-2
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Зобих Лассе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин
Унион Берлин 1:0 Герта Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм
Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал Кёльн 3:1 Болонья

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кёльн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:2 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 4:0 Унион Берлин Бундеслига 2
Кёльн 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 Кёльн Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 14 10 1 3 30 - 16 31
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 3 2 39 - 16 30
3. Боруссия Д Заявка 14 7 5 2 33 - 19 26
4. Шальке 04 Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
5. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 24 - 17 25
6. Байер Л Заявка 14 7 4 3 22 - 18 25
7. Бавария Заявка 14 7 3 4 35 - 20 24
8. Хоффенхайм Заявка 14 6 3 5 19 - 23 21
9. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
10. Айнтрахт Фр Заявка 14 5 3 6 24 - 22 18
11. Унион Берлин 0:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
13. Майнц Заявка 14 5 0 9 20 - 34 15
14. Вердер Заявка 13 3 5 5 22 - 28 14
15. Герта Заявка 14 3 3 8 20 - 29 12
16. Фортуна Заявка 14 3 3 8 16 - 29 12
17. Кёльн 0:0 Заявка 14 2 3 9 12 - 28 9
18. Падерборн Заявка 13 1 2 10 16 - 32 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Кёльн
Унион Берлин
75.7% (106)
Ничья
15.7% (22)
Кёльн
8.6% (12)
2:1 Унион Берлин
37.9% (53)
1:0 Унион Берлин
25% (35)
1:1 Ничья
13.6% (19)
2:0 Унион Берлин
10% (14)
1:2 Кёльн
5% (7)
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