Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
1:0
Перерыв

Стадион:
Эммен
0'
1:0
7' Гол
Опоку Джонатан
42' Желтая карточка
Рёзелер Нильс
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
4
Янссен
Рул
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
8
Ван
Ойен
Петер
7
Райт
Хаджи
10
Опоку
Джонатан
15
Синклейр
Джером
26
Тельгенкамп
Деннис
3
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
2
Хейлен
Майкл
28
Бюрнет
Лоренцо
15
Хиаряй
Том
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
17
Пенья
Серхио
9
Коларж
Марко
ВВВ-Венло
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

7'
Опоку Джонатан
(Пахоник Тобиас)
1:0
42'
Рёзелер Нильс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =1 -13
АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло
Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен
Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Эммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
ВВВ-Венло 2:3 Эммен Эредивизие Эммен 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 ВВВ-Венло Первый дивизион
ВВВ-Венло 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:4 ВВВ-Венло Первый дивизион Эммен 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:4 Эммен Первый дивизион ВВВ-Венло 2:1 Эммен Первый дивизион Эммен 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 2:4 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 52 - 14 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 15 11 2 2 35 - 8 35
3. ПСВ 3:0 Заявка 16 9 4 3 35 - 19 31
4. Виллем II Заявка 16 9 2 5 25 - 21 29
5. Хераклес Заявка 15 7 3 5 29 - 22 24
6. Херенвен Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
7. Фейеноорд Заявка 15 6 6 3 27 - 25 24
8. Утрехт Заявка 15 7 2 6 28 - 22 23
9. Витесс Заявка 15 7 2 6 26 - 24 23
10. Гронинген Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
11. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 24 - 28 19
12. Твенте Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
13. ВВВ-Венло 1:0 Заявка 16 5 0 11 15 - 39 15
14. Эммен 0:1 Заявка 16 4 3 9 18 - 31 15
15. Фортуна Ситтард 0:3 Заявка 16 4 3 9 20 - 38 15
16. ПЕК Зволле Заявка 15 4 1 10 22 - 34 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
18. Ваалвейк Заявка 15 2 2 11 16 - 37 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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