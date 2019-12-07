Голландия: Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
1:0
Перерыв
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Эммен
1:0
7' ГолОпоку Джонатан
42' Желтая карточкаРёзелер Нильс
14
Кум
Кристиан
15
Хиаряй
Том
20
Чакон
Майкл
17
Пенья
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кренмер ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Замора ДжонПолузащитник
-
24 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
-
27 Сопич ЛеонЗащитник
-
18 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
1:0
42'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =1 -13АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло
Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен
Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Эммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
ВВВ-Венло 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:4 ВВВ-Венло Первый дивизион Эммен 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:4 Эммен Первый дивизион ВВВ-Венло 2:1 Эммен Первый дивизион Эммен 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 2:4 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 14
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|3.
|ПСВ
|3:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 19
|31
|4.
|Виллем II
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|25 - 21
|29
|5.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 22
|24
|6.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 25
|24
|8.
|Утрехт
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 22
|23
|9.
|Витесс
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 28
|19
|12.
|Твенте
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|13.
|ВВВ-Венло
|1:0 Заявка
|16
|5
|0
|11
|15 - 39
|15
|14.
|Эммен
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 31
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:3 Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 38
|15
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|22 - 34
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
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