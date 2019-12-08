Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Омония
2:0
Первый тайм: 44'
Докса Катокопия
1:0
19' ГолБотеак Эрик
2:0
23' ГолОртега Микаэль
Ход матча
19'
1:0
23'
2:0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +7 =6 -7Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония
Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Омония: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:6 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Первый дивизион Омония 6:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|11
|8
|3
|0
|25 - 6
|27
|2.
|Омония
|2:0
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|3.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Аполлон
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|6.
|АЕК Ларнака
|11
|3
|6
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Неа Саламина
|12
|4
|2
|6
|12 - 20
|14
|8.
|Олимпиакос Никосия
|11
|2
|6
|3
|14 - 15
|12
|9.
|Пафос
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|10.
|Этникос Ахна
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|11.
|Эносис
|11
|1
|3
|7
|14 - 23
|6
|12.
|Докса Катокопия
|0:2
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
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