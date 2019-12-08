Кипр: Первый дивизион 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2019-2020
Омония
2:0
Первый тайм: 44'
Докса Катокопия
0'
1:0
19' Гол
Ботеак Эрик
2:0
23' Гол
Ортега Микаэль
44'

Ход матча

19'
Ботеак Эрик
1:0
23'
Ортега Микаэль
2:0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония
Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Омония: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Докса Катокопия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:3 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:6 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Первый дивизион Омония 6:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 11 8 3 0 25 - 6 27
2. Омония 2:0 12 7 4 1 16 - 6 25
3. АПОЭЛ 9 5 3 1 15 - 5 18
4. АЕЛ Лимаcсол 12 5 3 4 11 - 11 18
5. Аполлон 11 5 2 4 17 - 12 17
6. АЕК Ларнака 11 3 6 2 19 - 14 15
7. Неа Саламина 12 4 2 6 12 - 20 14
8. Олимпиакос Никосия 11 2 6 3 14 - 15 12
9. Пафос 12 3 3 6 10 - 18 12
10. Этникос Ахна 10 3 2 5 12 - 19 11
11. Эносис 11 1 3 7 14 - 23 6
12. Докса Катокопия 0:2 12 1 3 8 5 - 21 6


Загрузка...