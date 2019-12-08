Греция: Суперлига 2019-2020

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Волос
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Панатинаикос
0'
0:1
8' Пенальти
Хадзийованнис Анастасиос
21'
30
Мелиссас
Никос
2
Antonis
Dentakis
44
Sergio
Chica
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
18
Joaquin
Torres
5
Augusto
Max
6
Цоканис
Тасос
23
Fernando
Joao
8
Муньис
Хуан
99
Konstantinos
Balogiannis
1
Диудис
Сократис
2
Йоханссон
Маттиас
4
Коловециос
Димитрис
5
Шенквельд
Барт
3
Инсуа
Эмануэль
18
Бузукис
Яннис
8
Донис
Христос
7
Коловос
Димитрис
12
Хацитеодоридис
Илиас
9
Македа
Федерико
11
Хадзийованнис
Анастасиос
Волос
4-4-2
Панатинаикос
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Хадзийованнис Анастасиос

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос
Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Панатинаикос 2:0 Панахаики Панатинаикос 1:0 Астерас Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 3:2 АЕК
ПАОК 2:2 Панатинаикос Панахаики 1:3 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Лариса Атромитос 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Ксанти Паниониос 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 ОФИ Ламия 1:1 Панатинаикос Бешикташ 2:2 Панатинаикос Галатасарай 2:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос Аякс 1:2 Панатинаикос Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 4 0 23 - 5 31
2. ПАОК 13 9 4 0 25 - 12 31
3. АЕК 13 6 3 4 23 - 17 21
4. ОФИ 13 6 1 6 22 - 16 19
5. Ксанти 13 6 1 6 12 - 15 19
6. Лариса 13 5 4 4 17 - 16 19
7. Панатинаикос 1:0 13 5 4 4 13 - 16 19
8. Арис Салоники 0:0 13 4 6 3 18 - 13 18
9. Ламия 13 4 5 4 13 - 17 17
10. Атромитос 0:0 13 4 3 6 19 - 18 15
11. Волос 0:1 13 4 1 8 13 - 23 13
12. Астерас 13 3 3 7 15 - 18 12
13. Паниониос 13 3 3 7 12 - 23 12
14. Панаитоликос 13 0 4 9 8 - 24 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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