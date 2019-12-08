Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Пантессалико
Панатинаикос
0:1
8' ПенальтиХадзийованнис Анастасиос
44
Sergio
Chica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Joao NunesЗащитник
-
17 Бех УффеНападающий
-
-
-
19 Juan Perea
-
-
-
Главный тренер: Georgios Donis
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +7 =4 -9Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос
Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =5 -5Панатинаикос 2:0 Панахаики Панатинаикос 1:0 Астерас Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 3:2 АЕК
ПАОК 2:2 Панатинаикос Панахаики 1:3 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Лариса Атромитос 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Ксанти Паниониос 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 ОФИ Ламия 1:1 Панатинаикос Бешикташ 2:2 Панатинаикос Галатасарай 2:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос Аякс 1:2 Панатинаикос Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|4
|0
|23 - 5
|31
|2.
|ПАОК
|13
|9
|4
|0
|25 - 12
|31
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|4.
|ОФИ
|13
|6
|1
|6
|22 - 16
|19
|5.
|Ксанти
|13
|6
|1
|6
|12 - 15
|19
|6.
|Лариса
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|7.
|Панатинаикос
|1:0
|13
|5
|4
|4
|13 - 16
|19
|8.
|Арис Салоники
|0:0
|13
|4
|6
|3
|18 - 13
|18
|9.
|Ламия
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|10.
|Атромитос
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|Волос
|0:1
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|12.
|Астерас
|13
|3
|3
|7
|15 - 18
|12
|13.
|Паниониос
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|Панаитоликос
|13
|0
|4
|9
|8 - 24
|4
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