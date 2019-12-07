Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Оболонь Арена
Днепр-1
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк
Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =4 -9Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря
Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 8
|47
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 10
|33
|3.
|Заря
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 13
|31
|4.
|Десна
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 10
|30
|5.
|Александрия
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 16
|30
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 22
|18
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 25
|18
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|12 - 28
|17
|10.
|Львов
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 30
|11
|11.
|Карпаты
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|12.
|Ворскла
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|10 - 32
|11
Колос Ковалёвка
26.5% (35)
Ничья
52.3% (69)
Днепр-1
21.2% (28)
1:1 Ничья
48.5% (64)
1:2 Днепр-1
16.7% (22)
1:0 Колос Ковалёвка
13.6% (18)
2:1 Колос Ковалёвка
11.4% (15)
0:0 Ничья
3.8% (5)
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