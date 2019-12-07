Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Днепр-1
0' 3'
25
Волынец
Евгений
2
Сахневич
Андрей
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
26
Мигунов
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
48
Ореховский
Павел
8
Смирный
Евгений
77
Вильхамссон
Арни
7
Лысенко
Владимир
33
Юрчук
Валерий
71
Лопырёнок
Максим
30
Папа
Гуйе
15
Логинов
Сергей
11
Шаповал
Владислав
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
7
Коркишко
Дмитрий
25
Когут
Игорь
69
Вакулко
Юрий
10
Булеца
Сергей
9
Кулиш
Станислав
Колос Ковалёвка
Днепр-1

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк
Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря
Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 17 15 2 0 48 - 8 47
2. Динамо Киев Заявка 16 10 3 3 34 - 10 33
3. Заря Заявка 16 9 4 3 31 - 13 31
4. Десна Заявка 16 9 3 4 23 - 10 30
5. Александрия Заявка 17 9 3 5 21 - 16 30
6. Днепр-1 Заявка 16 5 3 8 17 - 22 18
7. Мариуполь Заявка 16 4 6 6 15 - 25 18
8. Олимпик Донецк Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
9. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 2 9 12 - 28 17
10. Львов Заявка 16 3 2 11 11 - 30 11
11. Карпаты Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
12. Ворскла Заявка 17 3 2 12 10 - 32 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1
Колос Ковалёвка
26.5% (35)
Ничья
52.3% (69)
Днепр-1
21.2% (28)
1:1 Ничья
48.5% (64)
1:2 Днепр-1
16.7% (22)
1:0 Колос Ковалёвка
13.6% (18)
2:1 Колос Ковалёвка
11.4% (15)
0:0 Ничья
3.8% (5)
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