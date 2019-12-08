Австрия: Бундеслига 2019-2020
Штурм
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Merkur-Arena
Альтах
1:0
3' ГолЯнтшер Якоб
30
Ivan
Ljubic2
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Ivan Ljubic2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пангоп ФранцНападающий
-
23 Aljaz Casar
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
3'
1:0
53'
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ваттенс 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер
Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм
Альтах Последние 20 матчей: +7 =1 -12Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Ваттенс 0:4 Альтах
ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах
Последние игры между собой
Штурм: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Альтах: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Штурм 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Штурм Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|17
|13
|4
|0
|64 - 16
|43
|2.
|ЛАСК
|17
|13
|2
|2
|34 - 13
|41
|3.
|Вольфсбергер
|17
|9
|3
|5
|40 - 22
|30
|4.
|Штурм
|1:0
|17
|9
|3
|5
|30 - 18
|30
|5.
|Рапид Вена
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|6.
|Хартберг
|17
|8
|3
|6
|31 - 35
|27
|7.
|Аустрия Вена
|16
|5
|4
|7
|25 - 28
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|17
|3
|6
|8
|18 - 41
|15
|9.
|Маттерсбург
|1:0
|17
|4
|2
|11
|20 - 44
|14
|10.
|Альтах
|0:1
|17
|4
|1
|12
|24 - 38
|13
|11.
|Ваттенс
|17
|3
|3
|11
|19 - 44
|12
|12.
|Адмира
|0:1
|17
|2
|5
|10
|15 - 35
|11
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