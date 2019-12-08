Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Штурм
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Альтах
0'
1:0
3' Гол
Янтшер Якоб
53' Желтая карточка
 55'
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
4
Шраммель
Томас
30
Ivan
Ljubic2
25
Хирлэндер
Штефан
11
Десподов
Кирилл
10
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
9
Балай
Беким
1
Кобрас
Мартин
8
Matthias
Puschl
6
Philipp
Schmiedl
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
10
Сэм
Сидней
4
Samuel
Gouet
20
Johannes
Tartarotti
13
Lars
Nussbaumer
37
Бериша
Мергим
7
Гебауэр
Кристиан
Штурм
4-2-3-1
Альтах
4-4-1-1

Ход матча

3'
Янтшер Якоб
1:0
53'
 

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ваттенс 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер
Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм
Альтах Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Ваттенс 0:4 Альтах
ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах

Последние игры между собой

Штурм: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Альтах: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Альтах 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Штурм Бундеслига
Штурм 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Штурм Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 17 13 4 0 64 - 16 43
2. ЛАСК 17 13 2 2 34 - 13 41
3. Вольфсбергер 17 9 3 5 40 - 22 30
4. Штурм 1:0 17 9 3 5 30 - 18 30
5. Рапид Вена 16 8 4 4 33 - 19 28
6. Хартберг 17 8 3 6 31 - 35 27
7. Аустрия Вена 16 5 4 7 25 - 28 19
8. Санкт-Пёльтен 17 3 6 8 18 - 41 15
9. Маттерсбург 1:0 17 4 2 11 20 - 44 14
10. Альтах 0:1 17 4 1 12 24 - 38 13
11. Ваттенс 17 3 3 11 19 - 44 12
12. Адмира 0:1 17 2 5 10 15 - 35 11
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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