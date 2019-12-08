Греция: Суперлига 2019-2020

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Ламия
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
ОФИ
0' 7'
30
Теодоропулос
Костас
23
Скондрас
Яннис
8
Пляцикас
Василиос
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
16
Бехарано
Данни
18
Lazar
Romanic
9
Thuram
II
21
Димуцос
Элини
11
Караманос
Тасос
10
Тайрон
Густаво
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
18
Яннулис
Костас
19
Kosmas
Tsilianidis
34
Коровесис
Никос
8
Juan
Neira1
4
Vajeba
Sakor
16
Маринакис
Никос
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
9
Dimitrios
Manos
Ламия
4-4-2
ОФИ
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия
Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10
ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК
Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас

Последние игры между собой

Ламия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
ОФИ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
ОФИ 1:3 Ламия Суперлига Ламия 1:1 ОФИ Суперлига Ламия 1:1 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:2 Ламия Футбольная лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 4 0 23 - 5 31
2. ПАОК 13 9 4 0 25 - 12 31
3. АЕК 13 6 3 4 23 - 17 21
4. ОФИ 12 6 1 5 21 - 14 19
5. Ксанти 13 6 1 6 12 - 15 19
6. Лариса 12 5 3 4 16 - 15 18
7. Арис Салоники 12 4 5 3 18 - 13 17
8. Панатинаикос 12 4 4 4 12 - 16 16
9. Атромитос 12 4 2 6 19 - 18 14
10. Ламия 12 3 5 4 11 - 16 14
11. Волос 12 4 1 7 13 - 22 13
12. Паниониос 13 3 3 7 12 - 23 12
13. Астерас 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Панаитоликос 13 0 4 9 8 - 24 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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