Греция: Суперлига 2019-2020
Ламия
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
ОФИ
27
Vanderson
10
Наби
Адил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия
Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК
Последние игры между собой
Ламия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
ОФИ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|4
|0
|23 - 5
|31
|2.
|ПАОК
|13
|9
|4
|0
|25 - 12
|31
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|4.
|ОФИ
|12
|6
|1
|5
|21 - 14
|19
|5.
|Ксанти
|13
|6
|1
|6
|12 - 15
|19
|6.
|Лариса
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|7.
|Арис Салоники
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Панатинаикос
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|9.
|Атромитос
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|10.
|Ламия
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Волос
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|12.
|Паниониос
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|Астерас
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Панаитоликос
|13
|0
|4
|9
|8 - 24
|4
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