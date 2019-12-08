Греция: Суперлига 2019-2020
Атромитос
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Перистери
Арис Салоники
12
Гало
Родриго
55
Талоша
Жоау
18
Рауль
Баэна
88
Саша
Лукас
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
98
Abou
Ba
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Угрои РоландПолузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Саша ЛукасЗащитник
-
44 Велес ФранЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Abou BaПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тонсо МартинНападающий
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос
Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =6 -7Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники
Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Атромитос 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:0 Атромитос Кубок Арис Салоники 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|4
|0
|23 - 5
|31
|2.
|ПАОК
|13
|9
|4
|0
|25 - 12
|31
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|4.
|ОФИ
|13
|6
|1
|6
|22 - 16
|19
|5.
|Ксанти
|13
|6
|1
|6
|12 - 15
|19
|6.
|Лариса
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|7.
|Панатинаикос
|1:0
|13
|5
|4
|4
|13 - 16
|19
|8.
|Арис Салоники
|0:0
|13
|4
|6
|3
|18 - 13
|18
|9.
|Ламия
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|10.
|Атромитос
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|Волос
|0:1
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|12.
|Астерас
|13
|3
|3
|7
|15 - 18
|12
|13.
|Паниониос
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|Панаитоликос
|13
|0
|4
|9
|8 - 24
|4
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