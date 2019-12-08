Греция: Суперлига 2019-2020

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Атромитос
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Арис Салоники
0' 23'
16
Медьери
Болаж
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
55
Талоша
Жоау
6
Харисис
Харилаос
18
Рауль
Баэна
9
Giorgos
Manousos
14
Андруцос
Танасис
10
Н'Сикулу
Кларк
39
Веллиос
Апостолос
1
Fabian
Ehmann
88
Саша
Лукас
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
21
Сундгрен
Даниэль
26
Матилья
Хавьер
98
Abou
Ba
28
Фетфатцидис
Иоаннис
16
Бруну
Гама
7
Nicolas
Diguiny
10
Ларссон
Даниэль
Атромитос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос
Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники
Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Арис Салоники 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Арис Салоники Суперлига
Атромитос 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:0 Атромитос Кубок Арис Салоники 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 4 0 23 - 5 31
2. ПАОК 13 9 4 0 25 - 12 31
3. АЕК 13 6 3 4 23 - 17 21
4. ОФИ 13 6 1 6 22 - 16 19
5. Ксанти 13 6 1 6 12 - 15 19
6. Лариса 13 5 4 4 17 - 16 19
7. Панатинаикос 1:0 13 5 4 4 13 - 16 19
8. Арис Салоники 0:0 13 4 6 3 18 - 13 18
9. Ламия 13 4 5 4 13 - 17 17
10. Атромитос 0:0 13 4 3 6 19 - 18 15
11. Волос 0:1 13 4 1 8 13 - 23 13
12. Астерас 13 3 3 7 15 - 18 12
13. Паниониос 13 3 3 7 12 - 23 12
14. Панаитоликос 13 0 4 9 8 - 24 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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