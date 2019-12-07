Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Ксанти
0'
1:0
51' Гол
 55'
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
8
José
Maurisio1
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
9
Свидерски
Кароль
10
Пелкас
Димитрис
1
Абад
Карлос
28
Mehdi
Terki
4
Aristotle
Karasalidis
6
Де
Лукас
Пабло
10
Джуричкович
Петар
7
Стургеон
Фабиу
88
Реннелла
Винченцо
9
Ковачевич
Александар
8
Камара
Хасса
25
Leandro
Sosa
I
31
Christos
Lisgaras
ПАОК
4-4-2
Ксанти
4-3-3

Ход матча

51'
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос
Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК
Ксанти Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос
Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ксанти: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ксанти 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Ксанти Суперлига ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:3 ПАОК Суперлига
ПАОК 0:1 Ксанти Кубок Ксанти 0:0 ПАОК Суперлига Ксанти 1:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Ксанти Суперлига ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 4:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Ксанти Товарищеские матчи Ксанти 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Ксанти Суперлига ПАОК 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Ксанти Международные матчи (клубы) Ксанти 0:0 ПАОК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 1:0 13 9 4 0 24 - 12 31
2. Олимпиакос 12 8 4 0 20 - 5 28
3. ОФИ 12 6 1 5 21 - 14 19
4. Ксанти 0:1 13 6 1 6 12 - 14 19
5. АЕК 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Лариса 12 5 3 4 16 - 15 18
7. Арис Салоники 12 4 5 3 18 - 13 17
8. Панатинаикос 12 4 4 4 12 - 16 16
9. Атромитос 12 4 2 6 19 - 18 14
10. Ламия 12 3 5 4 11 - 16 14
11. Волос 12 4 1 7 13 - 22 13
12. Паниониос 12 3 3 6 12 - 18 12
13. Астерас 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Панаитоликос 12 0 4 8 8 - 21 4
  • Второй тайм
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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