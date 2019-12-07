Греция: Суперлига 2019-2020
15
Креспо
Хосе
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Mehdi TerkiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
Ход матча
51'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =6 -2Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос
Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК
Ксанти Последние 20 матчей: +8 =1 -11Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос
Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ксанти: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ПАОК 0:1 Ксанти Кубок Ксанти 0:0 ПАОК Суперлига Ксанти 1:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Ксанти Суперлига ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига ПАОК 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 4:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Ксанти Товарищеские матчи Ксанти 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Ксанти Суперлига ПАОК 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Ксанти Международные матчи (клубы) Ксанти 0:0 ПАОК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:0
|13
|9
|4
|0
|24 - 12
|31
|2.
|Олимпиакос
|12
|8
|4
|0
|20 - 5
|28
|3.
|ОФИ
|12
|6
|1
|5
|21 - 14
|19
|4.
|Ксанти
|0:1
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|5.
|АЕК
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Лариса
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|7.
|Арис Салоники
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Панатинаикос
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|9.
|Атромитос
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|10.
|Ламия
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Волос
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|12.
|Паниониос
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|Астерас
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Панаитоликос
|12
|0
|4
|8
|8 - 21
|4
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