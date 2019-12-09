Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Этникос Ахна
2:2
Конец матча
Эносис
0:1
18' ГолDimitris Theodorou
27' Желтая карточкаМайсурадзе Ираклий
30' Желтая карточкаLoizos Kosma
44' Желтая карточкаVasilis Vallianos
45' Желтая карточкаКлейман Борис
45' Желтая карточкаРиера Лоренцо
49' Желтая карточкаЭлиа Мариос II
1:1
53' ГолКостовски Йован
71' Желтая карточкаBojan Markovski
1:2
84' ГолNico Varela
2:2
90' ГолIlya Markovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лабан ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Ibra Koneh
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Andreas Ilia
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Panagiotis Engomitis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
-
14 Loizos Kosma
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Siviero
Ход матча
18'
30'
45'
45'
49'
53'
1:1
71'
84'
1:2
90'
2:2
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +12 =3 -5Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония
Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна
Эносис Последние 20 матчей: +5 =6 -9Отеллос 2:3 Эносис Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Эносис 0:2 Омония Пафос 1:1 Эносис
Эносис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина Докса Катокопия 1:3 Эносис Эносис 2:3 АПОЭЛ Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис Эносис 3:4 Этникос Ахна Эносис 3:2 Алки Ороклинис Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
Эносис: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|11
|8
|3
|0
|25 - 6
|27
|2.
|Омония
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|3.
|Аполлон
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|4.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|6.
|АЕК Ларнака
|12
|3
|6
|3
|20 - 17
|15
|7.
|Неа Саламина
|12
|4
|2
|6
|12 - 20
|14
|8.
|Этникос Ахна
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|9.
|Олимпиакос Никосия
|11
|2
|6
|3
|14 - 15
|12
|10.
|Пафос
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|11.
|Эносис
|12
|1
|4
|7
|16 - 25
|7
|12.
|Докса Катокопия
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
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