Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Этникос Ахна
2:2
Конец матча
Эносис
0'
0:1
18' Гол
Dimitris Theodorou
27' Желтая карточка
Майсурадзе Ираклий
30' Желтая карточка
Loizos Kosma
44' Желтая карточка
Vasilis Vallianos
45' Желтая карточка
Клейман Борис
45' Желтая карточка
Риера Лоренцо
49' Желтая карточка
Элиа Мариос II
1:1
53' Гол
Костовски Йован
71' Желтая карточка
Bojan Markovski
1:2
84' Гол
Nico Varela
2:2
90' Гол
Ilya Markovski
90'+6
Этникос Ахна
Эносис

Ход матча

18'
0:1
Dimitris Theodorou
27'
 
Майсурадзе Ираклий
30'
 
Loizos Kosma
44'
 
Vasilis Vallianos
45'
 
Клейман Борис
45'
 
Риера Лоренцо
49'
Элиа Мариос II
 
53'
Костовски Йован
1:1
59'
 
Старокин Орлин
Loizos Kosma
66'
 
Nico Varela
Эйджийри Эрнест
66'
Kiriakos Stratilatis
Богатинов Мартин
 
66'
Ilya Markovski
Ibra Koneh
 
71'
Bojan Markovski
 
73'
 
Митревски Ристо
Хараламбус Ангелис
84'
1:2
Nico Varela
87'
Andreas Ilia
Miguelito
 
90'
Ilya Markovski
2:2

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония
Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна
Эносис Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Отеллос 2:3 Эносис Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Эносис 0:2 Омония Пафос 1:1 Эносис
Эносис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина Докса Катокопия 1:3 Эносис Эносис 2:3 АПОЭЛ Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис Эносис 3:4 Этникос Ахна Эносис 3:2 Алки Ороклинис Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
Эносис: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
Эносис 3:4 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Эносис Первый дивизион Эносис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:4 Эносис Разное
Этникос Ахна 1:1 Эносис Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Эносис Кубок Кипра Эносис 0:0 Этникос Ахна Кубок Кипра Эносис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Эносис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Эносис Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Эносис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 11 8 3 0 25 - 6 27
2. Омония 12 7 4 1 16 - 6 25
3. Аполлон 12 6 2 4 20 - 13 20
4. АПОЭЛ 9 5 3 1 15 - 5 18
5. АЕЛ Лимаcсол 12 5 3 4 11 - 11 18
6. АЕК Ларнака 12 3 6 3 20 - 17 15
7. Неа Саламина 12 4 2 6 12 - 20 14
8. Этникос Ахна 11 3 3 5 14 - 21 12
9. Олимпиакос Никосия 11 2 6 3 14 - 15 12
10. Пафос 12 3 3 6 10 - 18 12
11. Эносис 12 1 4 7 16 - 25 7
12. Докса Катокопия 12 1 3 8 5 - 21 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Риера Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Клейман Борис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Vasilis Vallianos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Loizos Kosmas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Майсурадзе Ираклий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Dimitris Theodorou бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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