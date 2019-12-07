Австрия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
0:2
Второй тайм: 60'
Стадион: Лавантталь Арена
ЛАСК
0:1
21' ГолФилипович Петар
0:2
41' ГолТетте Самуэл
45' Желтая карточкаШмиц Лукаш
52' Желтая карточкаХолланд Джеймс
15
Рнич
Неманья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mohamed Sahli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тетте СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
21'
0:1
41'
0:2
45'
52'
59'
59'
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург
ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =2 -4ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК Ваттенс 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:0 Адмира
ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0
|17
|13
|4
|0
|63 - 15
|43
|2.
|ЛАСК
|2:0
|17
|13
|2
|2
|33 - 12
|41
|3.
|Вольфсбергер
|0:2
|17
|9
|3
|5
|39 - 21
|30
|4.
|Рапид Вена
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|5.
|Штурм
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|6.
|Хартберг
|2:0
|17
|8
|3
|6
|30 - 33
|27
|7.
|Аустрия Вена
|16
|5
|4
|7
|25 - 28
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|0:2
|17
|3
|6
|8
|16 - 40
|15
|9.
|Альтах
|16
|4
|1
|11
|24 - 37
|13
|10.
|Ваттенс
|0:4
|17
|3
|3
|11
|18 - 43
|12
|11.
|Маттерсбург
|16
|3
|2
|11
|19 - 44
|11
|12.
|Адмира
|16
|2
|5
|9
|15 - 34
|11
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