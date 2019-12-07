Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Вольфсбергер
0:2
Второй тайм: 60'

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
21' Гол
Филипович Петар
0:2
41' Гол
Тетте Самуэл
45' Желтая карточка
Шмиц Лукаш
52' Желтая карточка
Холланд Джеймс
59' Желтая карточка
59' Желтая карточка
 60'
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
16
Ляйтгеб
Марио
24
Верницниг
Кристофер
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
21
Ньянгбо
Андерсон
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
20
Тетте
Самуэл
9
Клаусс
Жоао
Вольфсбергер
4-1-2-1-2
ЛАСК
3-4-2-1

Ход матча

21'
0:1
Филипович Петар
(Клаусс Жоао)
39'
Lukas Schoefl
Ньянгбо Андерсон
 
41'
0:2
Тетте Самуэл
(Клаусс Жоао)
45'
Шмиц Лукаш
 
52'
 
Холланд Джеймс
59'
 
59'
 

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург
ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =2 -4
ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК Ваттенс 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:0 Адмира
ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 17 13 4 0 63 - 15 43
2. ЛАСК 2:0 17 13 2 2 33 - 12 41
3. Вольфсбергер 0:2 17 9 3 5 39 - 21 30
4. Рапид Вена 16 8 4 4 33 - 19 28
5. Штурм 16 8 3 5 29 - 18 27
6. Хартберг 2:0 17 8 3 6 30 - 33 27
7. Аустрия Вена 16 5 4 7 25 - 28 19
8. Санкт-Пёльтен 0:2 17 3 6 8 16 - 40 15
9. Альтах 16 4 1 11 24 - 37 13
10. Ваттенс 0:4 17 3 3 11 18 - 43 12
11. Маттерсбург 16 3 2 11 19 - 44 11
12. Адмира 16 2 5 9 15 - 34 11
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    59'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    59'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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