Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
0:0
Первый тайм: 16'
АЕК Ларнака
0' 16'

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ
Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =8 -3
АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 4:4 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 11 8 3 0 25 - 6 27
2. Омония 12 7 4 1 16 - 6 25
3. АПОЭЛ 9 5 3 1 15 - 5 18
4. Аполлон 0:0 12 5 3 4 17 - 12 18
5. АЕЛ Лимаcсол 12 5 3 4 11 - 11 18
6. АЕК Ларнака 0:0 12 3 7 2 19 - 14 16
7. Неа Саламина 12 4 2 6 12 - 20 14
8. Олимпиакос Никосия 11 2 6 3 14 - 15 12
9. Пафос 12 3 3 6 10 - 18 12
10. Этникос Ахна 10 3 2 5 12 - 19 11
11. Эносис 11 1 3 7 14 - 23 6
12. Докса Катокопия 12 1 3 8 5 - 21 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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