Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Аполлон
0:0
Первый тайм: 16'
АЕК Ларнака
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =2 -7Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ
Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =8 -3АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 4:4 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|11
|8
|3
|0
|25 - 6
|27
|2.
|Омония
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|3.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|4.
|Аполлон
|0:0
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|6.
|АЕК Ларнака
|0:0
|12
|3
|7
|2
|19 - 14
|16
|7.
|Неа Саламина
|12
|4
|2
|6
|12 - 20
|14
|8.
|Олимпиакос Никосия
|11
|2
|6
|3
|14 - 15
|12
|9.
|Пафос
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|10.
|Этникос Ахна
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|11.
|Эносис
|11
|1
|3
|7
|14 - 23
|6
|12.
|Докса Катокопия
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
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