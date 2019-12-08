Греция: Суперлига 2019-2020
Астерас
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Теодорос Колокотронис
Лариса
1:0
19' ГолБарралес Джеронимо
21' Желтая карточкаМилосавлевич Радомир
15
Dani
Suarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Regis1
-
Главный тренер: Borja Jimenez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Marko NunicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Жижич НиколаЗащитник
-
26 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ассубре ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
19'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас
Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас
Лариса Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лариса 1:0 Каламата Лариса 2:1 Волос ПАОК 1:0 Лариса Лариса 0:3 Ламия
Лариса 3:2 ОФИ Каламата 3:0 Лариса Панатинаикос 1:2 Лариса Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:0 АЕК Арис Салоники 2:3 Лариса Лариса 3:0 Ксанти Паниониос 1:0 Лариса Лариса 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:1 Лариса Лариса 0:3 Олимпиакос АЕК 0:1 Лариса Лариса 1:1 ПАОК Паниониос 1:0 Лариса Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса
Последние игры между собой
Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Лариса: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Астерас 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:1 Астерас Суперлига Лариса 1:4 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Лариса Суперлига Астерас 3:0 Лариса Кубок Лариса 0:3 Астерас Кубок Астерас 4:1 Лариса Кубок Греции Лариса 0:0 Астерас Кубок Греции Астерас 1:1 Лариса Суперлига Лариса 0:2 Астерас Суперлига Лариса 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Лариса Суперлига Лариса 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Лариса Суперлига Лариса 1:1 Астерас Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|4
|0
|23 - 5
|31
|2.
|ПАОК
|13
|9
|4
|0
|25 - 12
|31
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|4.
|ОФИ
|13
|6
|1
|6
|22 - 16
|19
|5.
|Ксанти
|13
|6
|1
|6
|12 - 15
|19
|6.
|Лариса
|0:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|7.
|Арис Салоники
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Ламия
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|9.
|Панатинаикос
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|10.
|Атромитос
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|11.
|Астерас
|1:0
|13
|4
|2
|7
|15 - 17
|14
|12.
|Волос
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|13.
|Паниониос
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|Панаитоликос
|13
|0
|4
|9
|8 - 24
|4
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