Греция: Суперлига 2019-2020

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Астерас
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Лариса
0'
1:0
19' Гол
Барралес Джеронимо
21' Желтая карточка
Милосавлевич Радомир
26'
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
4
Triantafyllos
Pasalidis
15
Dani
Suarez
3
Христос
Тасулис
17
Иглесиас
Матиас
10
Luis
Fernandez1
5
Гонсалес
Энеко
12
Juan
Manuel
Munafo
7
Marc
Fernandez
30
Барралес
Джеронимо
1
Кристинссон
Огмундур
28
Бралич
Славко
18
Морас
Евангелос
5
Михаил
Алексиос
20
Караникас
Никос
22
Сецерович
Аднан
8
Милосавлевич
Радомир
64
Anthony
Fatjon
88
Nikola
Stankovic
33
Marko
Nunic
7
Варда
Амр
Астерас
4-1-4-1
Лариса
3-5-2

Ход матча

19'
Барралес Джеронимо
1:0
21'
 
Милосавлевич Радомир

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас
Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас
Лариса Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лариса 1:0 Каламата Лариса 2:1 Волос ПАОК 1:0 Лариса Лариса 0:3 Ламия
Лариса 3:2 ОФИ Каламата 3:0 Лариса Панатинаикос 1:2 Лариса Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:0 АЕК Арис Салоники 2:3 Лариса Лариса 3:0 Ксанти Паниониос 1:0 Лариса Лариса 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:1 Лариса Лариса 0:3 Олимпиакос АЕК 0:1 Лариса Лариса 1:1 ПАОК Паниониос 1:0 Лариса Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса

Последние игры между собой

Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Лариса: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Лариса 2:1 Астерас Суперлига Астерас 5:3 Лариса Кубок Лариса 3:2 Астерас Кубок Астерас 2:0 Лариса Суперлига
Астерас 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:1 Астерас Суперлига Лариса 1:4 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Лариса Суперлига Астерас 3:0 Лариса Кубок Лариса 0:3 Астерас Кубок Астерас 4:1 Лариса Кубок Греции Лариса 0:0 Астерас Кубок Греции Астерас 1:1 Лариса Суперлига Лариса 0:2 Астерас Суперлига Лариса 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Лариса Суперлига Лариса 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Лариса Суперлига Лариса 1:1 Астерас Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 4 0 23 - 5 31
2. ПАОК 13 9 4 0 25 - 12 31
3. АЕК 13 6 3 4 23 - 17 21
4. ОФИ 13 6 1 6 22 - 16 19
5. Ксанти 13 6 1 6 12 - 15 19
6. Лариса 0:1 13 5 3 5 16 - 16 18
7. Арис Салоники 12 4 5 3 18 - 13 17
8. Ламия 13 4 5 4 13 - 17 17
9. Панатинаикос 12 4 4 4 12 - 16 16
10. Атромитос 12 4 2 6 19 - 18 14
11. Астерас 1:0 13 4 2 7 15 - 17 14
12. Волос 12 4 1 7 13 - 22 13
13. Паниониос 13 3 3 7 12 - 23 12
14. Панаитоликос 13 0 4 9 8 - 24 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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