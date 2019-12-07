Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Анортосис
2:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
1:0
11' Гол
Райо Рубен
2:0
38' Гол
Качарава Ника
39' Желтая карточка
Авраам Андреас
45' Желтая карточка
Кириаку Харис
90'+4
Анортосис
АЕЛ Лимаcсол

Ход матча

11'
Райо Рубен
1:0
38'
Качарава Ника
2:0
39'
 
Авраам Андреас
45'
 
Кириаку Харис
46'
Panagiotis Artymatas
Шилденфельд Гордон
 
57'
Артиматас Костакис
Калцас Никос
 
61'
 
Yiannis Gerolemou
Здравковски Давор
64'
 
Вилер Христос
Хурадо Рубен
70'
 
Ivan Franca
Антониу Минас
82'
Дюриш Михал
Качарава Ника
 

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +10 =7 -3
АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
АЕЛ Лимаcсол: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:1 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:1 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 11 8 3 0 25 - 6 27
2. Омония 11 6 4 1 14 - 6 22
3. АПОЭЛ 0:0 9 5 4 0 15 - 3 19
4. АЕЛ Лимаcсол 12 5 3 4 11 - 11 18
5. Аполлон 11 5 2 4 17 - 12 17
6. АЕК Ларнака 11 3 6 2 19 - 14 15
7. Неа Саламина 12 4 2 6 12 - 20 14
8. Пафос 12 3 3 6 10 - 18 12
9. Этникос Ахна 10 3 2 5 12 - 19 11
10. Олимпиакос Никосия 0:0 11 1 7 3 12 - 15 10
11. Эносис 11 1 3 7 14 - 23 6
12. Докса Катокопия 11 1 3 7 5 - 19 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кириаку Харис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Авраам Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Качарава Ника бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Райо Рубен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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