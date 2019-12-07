Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Анортосис
2:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
1:0
11' ГолРайо Рубен
2:0
38' ГолКачарава Ника
39' Желтая карточкаАвраам Андреас
45' Желтая карточкаКириаку Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
-
10 Райо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Branko Vrgoc
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
19 Садик БератНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ryan MmaeeНападающий
-
22 Хурадо РубенНападающий
- Нападающий
-
27 Рашо Момчило
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Ход матча
11'
1:0
38'
2:0
39'
45'
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +10 =7 -3АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =6 -6Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
АЕЛ Лимаcсол: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:1 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:1 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|11
|8
|3
|0
|25 - 6
|27
|2.
|Омония
|11
|6
|4
|1
|14 - 6
|22
|3.
|АПОЭЛ
|0:0
|9
|5
|4
|0
|15 - 3
|19
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Аполлон
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|6.
|АЕК Ларнака
|11
|3
|6
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Неа Саламина
|12
|4
|2
|6
|12 - 20
|14
|8.
|Пафос
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|9.
|Этникос Ахна
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|10.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|11
|1
|7
|3
|12 - 15
|10
|11.
|Эносис
|11
|1
|3
|7
|14 - 23
|6
|12.
|Докса Катокопия
|11
|1
|3
|7
|5 - 19
|6
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