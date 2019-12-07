Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Ред Булл Зальцбург
4:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Ваттенс
0'
1:0
3' Гол
Дака Пэтсон
2:0
9' Гол
Холанн Эрлинг
26' Желтая карточка
Онгене Жером
3:0
33' Гол
Окугава Масая
4:0
56' Гол
Минамино Такуми
60'
1
Станкович
Чичан
15
Рамальо
Андре
6
Онгене
Жером
39
Вебер
Максимилиан
19
Камара
Мохамед
VII
43
Кристенсен
Расмус
18
Минамино
Такуми
37
Окугава
Масая
17
Ульмер
Андреас
20
Дака
Пэтсон
30
Холанн
Эрлинг
25
Ferdinand
Oswald
9
Sebastian
Santin
19
Sandro
Neurauter
34
Stefan
Hager
4
Гугганиг
Давид
17
Felix
Adjei
16
Florian
Rieder
3
Michael
Svoboda
46
Lukas
Grgic
7
Benjamin
Pranter
27
Kelvin
Yeboah
Ред Булл Зальцбург
3-1-4-2
Ваттенс
5-4-1

Ход матча

3'
Дака Пэтсон
1:0
9'
Холанн Эрлинг
(Окугава Масая)
2:0
26'
Онгене Жером
 
33'
Окугава Масая
3:0
56'
Минамино Такуми
4:0

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург
Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:3 Ред Булл Зальцбург Эбрайхсдорф 0:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира
Ваттенс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ваттенс 1:5 Штурм Ваттенс 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Ваттенс Ваттенс 0:4 Альтах
Глайсдорф 1:4 Ваттенс Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Ваттенс 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Ваттенс Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ваттенс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:2 Ваттенс Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 17 13 4 0 63 - 15 43
2. ЛАСК 2:0 17 13 2 2 33 - 12 41
3. Вольфсбергер 0:2 17 9 3 5 39 - 21 30
4. Рапид Вена 16 8 4 4 33 - 19 28
5. Штурм 16 8 3 5 29 - 18 27
6. Хартберг 2:0 17 8 3 6 30 - 33 27
7. Аустрия Вена 16 5 4 7 25 - 28 19
8. Санкт-Пёльтен 0:2 17 3 6 8 16 - 40 15
9. Альтах 16 4 1 11 24 - 37 13
10. Ваттенс 0:4 17 3 3 11 18 - 43 12
11. Маттерсбург 16 3 2 11 19 - 44 11
12. Адмира 16 2 5 9 15 - 34 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Окугава Масая бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Онгене Жером получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Холанн Эрлинг бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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