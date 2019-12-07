Австрия: Бундеслига 2019-2020
Ред Булл Зальцбург
4:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Ред Булл Арена
Ваттенс
1:0
3' ГолДака Пэтсон
2:0
9' ГолХоланн Эрлинг
26' Желтая карточкаОнгене Жером
3:0
33' ГолОкугава Масая
4:0
56' ГолМинамино Такуми
20
Дака
Пэтсон
34
Stefan
Hager
17
Felix
Adjei
46
Lukas
Grgic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
-
17 Felix AdjeiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
-
11 Lukas KatnikНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
3'
1:0
9'
2:0
26'
33'
3:0
56'
4:0
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =5 -2Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург
Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:3 Ред Булл Зальцбург Эбрайхсдорф 0:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира
Ваттенс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ваттенс 1:5 Штурм Ваттенс 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Ваттенс Ваттенс 0:4 Альтах
Глайсдорф 1:4 Ваттенс Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Ваттенс 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Ваттенс Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ваттенс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0
|17
|13
|4
|0
|63 - 15
|43
|2.
|ЛАСК
|2:0
|17
|13
|2
|2
|33 - 12
|41
|3.
|Вольфсбергер
|0:2
|17
|9
|3
|5
|39 - 21
|30
|4.
|Рапид Вена
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|5.
|Штурм
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|6.
|Хартберг
|2:0
|17
|8
|3
|6
|30 - 33
|27
|7.
|Аустрия Вена
|16
|5
|4
|7
|25 - 28
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|0:2
|17
|3
|6
|8
|16 - 40
|15
|9.
|Альтах
|16
|4
|1
|11
|24 - 37
|13
|10.
|Ваттенс
|0:4
|17
|3
|3
|11
|18 - 43
|12
|11.
|Маттерсбург
|16
|3
|2
|11
|19 - 44
|11
|12.
|Адмира
|16
|2
|5
|9
|15 - 34
|11
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