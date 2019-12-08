Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Львов
0'
20' Желтая карточка
Шина Алвес
48' Красная карточка
Братков Антон
49'
1
Гальчук
Евгений
29
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
34
Петерман
Никита
11
Чурко
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
19
Тищенко
Игорь
17
Горбунов
Сергей
Олегович
99
Вакула
Владислав
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
90
Люлька
Сергей
96
Рафаэль
да
Сильва
10
Алваро
9
Татарков
Никита
7
Шина
Алвес
93
Богунов
Ярослав
19
Ренан
Соарес
Мариуполь
Львов

Ход матча

20'
 
Шина Алвес
46'
Танковский Вячеслав
Петерман Никита
 
48'
 
Братков Антон

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь
Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря
Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов
Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Львов 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:3 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:2 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 2:2 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Мариуполь Кубок Львов 1:2 Мариуполь Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 17 15 2 0 48 - 8 47
2. Динамо Киев Заявка 16 10 3 3 34 - 10 33
3. Десна 2:1 Заявка 17 10 3 4 25 - 11 33
4. Заря Заявка 16 9 4 3 31 - 13 31
5. Александрия Заявка 17 9 3 5 21 - 16 30
6. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 2 9 16 - 28 20
7. Мариуполь 0:0 Заявка 17 4 7 6 15 - 25 19
8. Днепр-1 Заявка 17 5 3 9 17 - 26 18
9. Олимпик Донецк Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
10. Львов 0:0 Заявка 17 3 3 11 11 - 30 12
11. Ворскла Заявка 17 3 2 12 10 - 32 11
12. Карпаты 1:2 Заявка 17 2 5 10 13 - 27 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Шина Алвес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 0:0 Львов
Мариуполь
81.5% (110)
Ничья
13.3% (18)
Львов
5.2% (7)
1:0 Мариуполь
40.7% (55)
2:1 Мариуполь
23% (31)
2:0 Мариуполь
15.6% (21)
1:1 Ничья
9.6% (13)
1:2 Львов
3.7% (5)
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