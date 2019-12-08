Украина: Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Им. Владимира Бойко
Львов
20' Желтая карточкаШина Алвес
48' Красная карточкаБратков Антон
21
Гончар
Игорь
10
Алваро
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Путря ИльяПолузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Жозе ВиторПолузащитник
-
18 ВелвесПолузащитник
-
Главный тренер: Меликян Егише
Ход матча
20'
48'
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь
Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря
Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов
Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 8
|47
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 10
|33
|3.
|Десна
|2:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 11
|33
|4.
|Заря
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 13
|31
|5.
|Александрия
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 16
|30
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 28
|20
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 25
|19
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|10.
|Львов
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 30
|12
|11.
|Ворскла
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|10 - 32
|11
|12.
|Карпаты
|1:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 27
|11
Мариуполь
81.5% (110)
Ничья
13.3% (18)
Львов
5.2% (7)
1:0 Мариуполь
40.7% (55)
2:1 Мариуполь
23% (31)
2:0 Мариуполь
15.6% (21)
1:1 Ничья
9.6% (13)
1:2 Львов
3.7% (5)
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