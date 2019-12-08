Швейцария: Суперлига 2019-2020
Цюрих
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Летцигрунд
Серветт
0:1
18' ГолЮнг-Бин Парк
19' Желтая карточкаСхалк Алекс
28' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
35
Зом
Симон
32
Фрик
Джереми
28
Суиси
Райан
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
11
Схалк
Алекс
18
Koro
Kone
16
Юнг-Бин
Парк
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Махи МимаунНападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
28 Суиси РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Схалк АлексПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
16 Юнг-Бин ПаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
18'
0:1
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +11 =5 -4Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Цюрих 3:0 Люцерн Цюрих 3:3 Вадуц Цюрих 4:2 Сьон
Тун 0:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 3:2 Базель Лугано 0:0 Цюрих Цюрих 3:1 Спартак Юрмала Цюрих 0:4 Янг Бойз Серветт 0:1 Цюрих Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз
Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|17
|11
|4
|2
|39 - 24
|37
|2.
|Базель
|1:0
|17
|11
|3
|3
|37 - 15
|36
|3.
|Санкт-Галлен
|2:0
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|4.
|Цюрих
|0:1
|17
|8
|3
|6
|20 - 27
|27
|5.
|Серветт
|1:0
|17
|6
|6
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Лугано
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|7.
|Сьон
|0:1
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|8.
|Люцерн
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|17
|2
|7
|8
|19 - 31
|13
|10.
|Тун
|0:2
|17
|2
|3
|12
|14 - 36
|9
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