Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Цюрих
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Серветт
0'
0:1
18' Гол
Юнг-Бин Парк
19' Желтая карточка
Схалк Алекс
28' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
41'
25
Бреше
Янник
10
Маркезано
Антонио
3
Nathan
V
4
Омерагич
Бечир
13
Жанье
Па-Моду
35
Зом
Симон
14
Домджони
Тони
9
Сисей
Ассан
70
Кололли
Беньямин
27
Шёнбахлер
Марко
77
Willie
Britto
32
Фрик
Джереми
28
Суиси
Райан
21
Dennis
Iapichino
8
Timothe
Cognat
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
3
Рутис
Кристофер
9
Стеванович
Мирослав
11
Схалк
Алекс
18
Koro
Kone
16
Юнг-Бин
Парк
Цюрих
4-2-3-1
Серветт
4-4-2

Ход матча

18'
0:1
Юнг-Бин Парк
(Схалк Алекс)
19'
 
Схалк Алекс
28'
 
Стеванович Мирослав

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Цюрих 3:0 Люцерн Цюрих 3:3 Вадуц Цюрих 4:2 Сьон
Тун 0:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 3:2 Базель Лугано 0:0 Цюрих Цюрих 3:1 Спартак Юрмала Цюрих 0:4 Янг Бойз Серветт 0:1 Цюрих Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз
Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига
Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 17 11 4 2 39 - 24 37
2. Базель 1:0 17 11 3 3 37 - 15 36
3. Санкт-Галлен 2:0 17 11 2 4 39 - 21 35
4. Цюрих 0:1 17 8 3 6 20 - 27 27
5. Серветт 1:0 17 6 6 5 22 - 17 24
6. Лугано 17 5 6 6 19 - 19 21
7. Сьон 0:1 17 5 3 9 24 - 32 18
8. Люцерн 17 4 3 10 15 - 26 15
9. Нёвшатель Ксамакс 17 2 7 8 19 - 31 13
10. Тун 0:2 17 2 3 12 14 - 36 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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