Швейцария: Суперлига 2019-2020
Базель
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Сьон
1:0
23' ГолДжюмарт Эрай
38' Желтая карточкаКабрал Артур
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
68
Руиз
Жан
33
Леняни
Эрмир
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
88
Думбия
Сейду
31
Patrick3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
41 Tician Tushi
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
33 Леняни ЭрмирЗащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Думбия СейдуНападающий
-
31 Patrick3Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 ИтаитингаНападающий
-
-
-
-
-
64 Edgar Andre
-
Главный тренер: Christian Zermatten
Ход матча
23'
1:0
38'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +13 =4 -3Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель
Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок Сьон 0:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|17
|11
|4
|2
|39 - 24
|37
|2.
|Базель
|1:0
|17
|11
|3
|3
|37 - 15
|36
|3.
|Санкт-Галлен
|2:0
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|4.
|Цюрих
|0:1
|17
|8
|3
|6
|20 - 27
|27
|5.
|Серветт
|1:0
|17
|6
|6
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Лугано
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|7.
|Сьон
|0:1
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|8.
|Люцерн
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|17
|2
|7
|8
|19 - 31
|13
|10.
|Тун
|0:2
|17
|2
|3
|12
|14 - 36
|9
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