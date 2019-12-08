Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Базель
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Сьон
0'
1:0
23' Гол
Джюмарт Эрай
38' Желтая карточка
Кабрал Артур
41'
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
30
Жегрова
Эдон
14
Штокер
Валентин
7
Дзуффи
Лука
19
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
36
Куасси
Ксавье
68
Руиз
Жан
33
Леняни
Эрмир
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
45
Фаччинетти
Микаэль
7
Касами
Пайтим
88
Думбия
Сейду
31
Patrick3
Базель
4-1-4-1
Сьон
4-3-1-2

Ход матча

23'
Джюмарт Эрай
(Джака Таулант)
1:0
38'
Кабрал Артур
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель
Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон
Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель

Последние игры между собой

Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига
Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок Сьон 0:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 17 11 4 2 39 - 24 37
2. Базель 1:0 17 11 3 3 37 - 15 36
3. Санкт-Галлен 2:0 17 11 2 4 39 - 21 35
4. Цюрих 0:1 17 8 3 6 20 - 27 27
5. Серветт 1:0 17 6 6 5 22 - 17 24
6. Лугано 17 5 6 6 19 - 19 21
7. Сьон 0:1 17 5 3 9 24 - 32 18
8. Люцерн 17 4 3 10 15 - 26 15
9. Нёвшатель Ксамакс 17 2 7 8 19 - 31 13
10. Тун 0:2 17 2 3 12 14 - 36 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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