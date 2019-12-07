Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Янг Бойз
1:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Люцерн
0'
2' Желтая карточка
Lorik Emini
30' Желтая карточка
Матос Ридер
34' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
1:0
46' Гол в свои ворота
Шюрпф Паскаль
61' Желтая карточка
Эбишер Мишель
85'
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
14
Бюрги
Николас
3
Соренсен
Фредерик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
7
Шпильман
Марвин
17
Ассале
Рожер
18
Нсаме
Жан-Пьер
32
Мюллер
Мариус
4
Stefan
Knezevic1
5
Lucao
II
46
Marco
Burch
17
Гретер
Симон
25
David
Mistrafovic
31
Lorik
Emini
11
Шюрпф
Паскаль
77
Матос
Ридер
7
Ibrahima
N'Diaye
II
20
Демхасай
Шкельчим
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
3-4-1-2

Ход матча

2'
 
Lorik Emini
30'
 
Матос Ридер
34'
Гарсия Улиссес
 
46'
Шюрпф Паскаль
1:0
61'
 
Darian Males
Демхасай Шкельчим
61'
Эбишер Мишель
 
70'
Нгамале Муми
Шпильман Марвин
 
73'
Оаро Гийом
Нсаме Жан-Пьер
 
83'
Мамбимби Феликс
Ассале Рожер
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 11 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен
Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано
Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Сьон 2:1 Люцерн Кройцлинген 0:2 Люцерн Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:2 Тун Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок
Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 17 11 4 2 39 - 24 37
2. Базель 16 10 3 3 36 - 15 33
3. Санкт-Галлен 16 10 2 4 37 - 21 32
4. Цюрих 16 8 3 5 20 - 26 27
5. Серветт 16 5 6 5 21 - 17 21
6. Лугано 1:1 17 5 6 6 19 - 19 21
7. Сьон 16 5 3 8 24 - 31 18
8. Люцерн 0:1 17 4 3 10 15 - 26 15
9. Нёвшатель Ксамакс 1:1 17 2 7 8 19 - 31 13
10. Тун 16 2 3 11 14 - 34 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Гарсия Улиссес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Lorik Emini получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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