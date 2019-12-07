Швейцария: Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
1:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Стад де Суиз
Люцерн
2' Желтая карточкаLorik Emini
30' Желтая карточкаМатос Ридер
34' Желтая карточкаГарсия Улиссес
1:0
46' Гол в свои воротаШюрпф Паскаль
61' Желтая карточкаЭбишер Мишель
23
Янко
Саиди
17
Ассале
Рожер
5
Lucao
II
46
Marco
Burch
17
Гретер
Симон
31
Lorik
Emini
77
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
-
46 Marco BurchЗащитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Матос РидерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
-
21 Арнольд РемоПолузащитник
- Нападающий
-
71 Lino Lang
-
-
29 Darian Males
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
Ход матча
2'
30'
34'
46'
1:0
61'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
11 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =5 -4Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен
Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =2 -11Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано
Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Сьон 2:1 Люцерн Кройцлинген 0:2 Люцерн Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:2 Тун Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|17
|11
|4
|2
|39 - 24
|37
|2.
|Базель
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|10
|2
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Цюрих
|16
|8
|3
|5
|20 - 26
|27
|5.
|Серветт
|16
|5
|6
|5
|21 - 17
|21
|6.
|Лугано
|1:1
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|7.
|Сьон
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|8.
|Люцерн
|0:1
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:1
|17
|2
|7
|8
|19 - 31
|13
|10.
|Тун
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
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