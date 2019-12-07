Голландия: Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Карс Джинс
Твенте
10
Иммерс
Лекс
11
Госсенс
Джон
16
Дроммел
Йоэл
10
Вучкич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Иммерс ЛексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Госсенс ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Защитник
-
20 Хайе ТомЗащитник
- Полузащитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Хои ЭлсонПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dirk Heesen
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен
Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк
Твенте Последние 20 матчей: +7 =6 -7Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте
Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Твенте: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АДО Ден Хааг 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Твенте 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Твенте Эредивизие АДО Ден Хааг 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Твенте 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 1:5 Твенте Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 14
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|3.
|Виллем II
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|25 - 21
|29
|4.
|ПСВ
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|32 - 19
|28
|5.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 22
|24
|6.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 25
|24
|8.
|Утрехт
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 22
|23
|9.
|Витесс
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 28
|19
|12.
|Твенте
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|13.
|Эммен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 30
|15
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|22 - 34
|13
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 39
|12
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
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