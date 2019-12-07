Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Твенте
0' 17'
1
Копманс
Люк
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Бёгелсдейк
Том
19
Пинас
Шакилль
8
Мейерс
Арон
10
Иммерс
Лекс
2
Малоне
Дион
11
Госсенс
Джон
14
Саммервилл
Крисенсио
9
Нецид
Томаш
30
Фалкенбург
Эрик
16
Дроммел
Йоэл
2
Верхаг
Пауль
20
Бускетс
Ориоль
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
6
Брама
Вут
29
Румерату
Годфрид
18
Селахи
Линдон
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
АДО Ден Хааг
4-3-3
Твенте
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен
Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк
Твенте Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте
Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Твенте: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АДО Ден Хааг 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Твенте 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Твенте Эредивизие АДО Ден Хааг 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Твенте 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 1:5 Твенте Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 52 - 14 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 15 11 2 2 35 - 8 35
3. Виллем II Заявка 16 9 2 5 25 - 21 29
4. ПСВ Заявка 15 8 4 3 32 - 19 28
5. Хераклес Заявка 15 7 3 5 29 - 22 24
6. Херенвен Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
7. Фейеноорд Заявка 15 6 6 3 27 - 25 24
8. Утрехт Заявка 15 7 2 6 28 - 22 23
9. Витесс Заявка 15 7 2 6 26 - 24 23
10. Гронинген Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
11. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 24 - 28 19
12. Твенте 0:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
13. Эммен Заявка 15 4 3 8 18 - 30 15
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
15. ПЕК Зволле Заявка 15 4 1 10 22 - 34 13
16. ВВВ-Венло Заявка 15 4 0 11 14 - 39 12
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
18. Ваалвейк Заявка 15 2 2 11 16 - 37 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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